Куди відлітають лелеки на зиму з України і чому вони не можуть залишитися

Куди насправді відлітають птахи, через які випробування проходять і чому їхня мандрівка — це справжній трилер довжиною у тисячі кілометрів — ми зібрали для тебе найцікавіше.

Куди і як відлітають лелеки на зиму, і чому минають відкрите море

Перші лелеки вирушають в дорогу вже наприкінці липня, а останні залишають Україну між 24 серпня та 2 вересня, хоча окремі птахи можуть затримуватися навіть до жовтня.

Українські лелеки зимують переважно у Східній та Південній Африці — від Судану, Кенії та Танзанії аж до Південно-Африканської Республіки. Окремі зграї долітають до Індії.

Головний секрет їхнього польоту — масивні крила, вони розраховані на ширяючий політ, а не на постійні помахи. Лелекам потрібні терміки — висхідні потоки теплого повітря, які підіймаються виключно над прогрітою сушею. Саме тому птахи уникають летіти над відкритим морем.

Українські лелеки зазвичай обирають східний коридор: через Балкани, вузьку горловину Босфору, далі вздовж східного узбережжя Середземного моря — через Туреччину, Сирію та Ліван, повз Суецький канал до долини Нілу і далі на південь.

Скільки часу триває міграція лелек

Мандрівка в один бік зазвичай займає від трьох до восьми тижнів, і за цей час птахи долають від 7 000 до 10 000 кілометрів.

Якщо вітер сприятливий, лелека здатний долати до 300–500 км за день.

Цікаво, що ключовою перевальною базою для них є озеро Маніяс у Туреччині та Східний Судан, де птахи роблять тривалі зупинки на декілька тижнів, щоб відгодуватися перед кидком через пустелі.

Але міграція — це жорстокий природний відбір.

За статистикою орнітологів, серед дорослих птахів щороку під час мандрів гине близько 15%, а от серед молодняка, який летить уперше, додому повертається лише 30–40%.

Людська цивілізація створила на пташиному шляху небезпечні перешкоди, в першу чергу — високовольтні лінії передач.

До того ж у деяких країнах Близького Сходу та Північної Африки на перелітних птахів і досі масово полюють заради розваги.

Небезпечним для лелек є і виснажливий шлях над пустелею Сахарою та розташованим поруч із нею регіоном Сахель.

Чому лелеки відлітають з України на зиму

Більшість з нас вважає, що лелеки тікають від українського холоду. Насправді пташине пір’я чудово тримає тепло.

Справжня причина відльоту — голод.

Взимку в Україні зникають лелечі харчі: жаби, комахи, плазуни та мишоподібні гризуни ховаються під снігом або впадають в анабіоз.

Та останнім часом деякі птахи лишаються в Україні на зимівлю, харчуючись біля велетенських відкритих сміттєзвалищ поблизу великих міст (наприклад, під Києвом).

Дослідження доводять, що птахи, які знаходять їжу на сміттєзвалищах і не витрачають сили на надважкий переліт до Африки, часто мають навіть кращі шанси на виживання. Та для більшості поклик тисячолітнього інстинкту все ж залишається сильнішим.

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