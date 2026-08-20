Куди відлітають лелеки на зиму з України і чому вони не можуть залишитися

Куди насправді відлітають птахи, через які випробування проходять і чому їхня мандрівка — це справжній трилер довжиною у тисячі кілометрів — ми зібрали для тебе найцікавіше.
Куди і як відлітають лелеки на зиму, і чому минають відкрите море
Перші лелеки вирушають в дорогу вже наприкінці липня, а останні залишають Україну між 24 серпня та 2 вересня, хоча окремі птахи можуть затримуватися навіть до жовтня.
Українські лелеки зимують переважно у Східній та Південній Африці — від Судану, Кенії та Танзанії аж до Південно-Африканської Республіки. Окремі зграї долітають до Індії.
Головний секрет їхнього польоту — масивні крила, вони розраховані на ширяючий політ, а не на постійні помахи. Лелекам потрібні терміки — висхідні потоки теплого повітря, які підіймаються виключно над прогрітою сушею. Саме тому птахи уникають летіти над відкритим морем.
Українські лелеки зазвичай обирають східний коридор: через Балкани, вузьку горловину Босфору, далі вздовж східного узбережжя Середземного моря — через Туреччину, Сирію та Ліван, повз Суецький канал до долини Нілу і далі на південь.
Скільки часу триває міграція лелек
Мандрівка в один бік зазвичай займає від трьох до восьми тижнів, і за цей час птахи долають від 7 000 до 10 000 кілометрів.
Якщо вітер сприятливий, лелека здатний долати до 300–500 км за день.
Цікаво, що ключовою перевальною базою для них є озеро Маніяс у Туреччині та Східний Судан, де птахи роблять тривалі зупинки на декілька тижнів, щоб відгодуватися перед кидком через пустелі.
Але міграція — це жорстокий природний відбір.
За статистикою орнітологів, серед дорослих птахів щороку під час мандрів гине близько 15%, а от серед молодняка, який летить уперше, додому повертається лише 30–40%.
Людська цивілізація створила на пташиному шляху небезпечні перешкоди, в першу чергу — високовольтні лінії передач.
До того ж у деяких країнах Близького Сходу та Північної Африки на перелітних птахів і досі масово полюють заради розваги.
Небезпечним для лелек є і виснажливий шлях над пустелею Сахарою та розташованим поруч із нею регіоном Сахель.
Чому лелеки відлітають з України на зиму
Більшість з нас вважає, що лелеки тікають від українського холоду. Насправді пташине пір’я чудово тримає тепло.
Справжня причина відльоту — голод.
Взимку в Україні зникають лелечі харчі: жаби, комахи, плазуни та мишоподібні гризуни ховаються під снігом або впадають в анабіоз.
Та останнім часом деякі птахи лишаються в Україні на зимівлю, харчуючись біля велетенських відкритих сміттєзвалищ поблизу великих міст (наприклад, під Києвом).
Дослідження доводять, що птахи, які знаходять їжу на сміттєзвалищах і не витрачають сили на надважкий переліт до Африки, часто мають навіть кращі шанси на виживання. Та для більшості поклик тисячолітнього інстинкту все ж залишається сильнішим.
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