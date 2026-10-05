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Всесвітній день архітектора: найкрасивіші пам’ятки в Україні, варті твоєї уваги

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Жовтня 2026, 10:30 6 хв.
День архітектора: що побачити в Україні
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