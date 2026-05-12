В Одесі дівчинка провалилася під тротуар на глибину 4 метри

В Одесі звичайна прогулянка ледь не завершилася трагедією для 10-річної дівчинки. Під час руху тротуаром під ногами дитини несподівано просіла плитка, і вона миттєво опинилася у глибокій підземній пастці. Глибина обвалу сягала близько чотирьох метрів.

Порятунок дитини в Одесі: дівчинка впала у 4-метрову яму під тротуаром

Очевидці події зреагували миттєво, проте діяти самотужки було вкрай небезпечно. Існувала реальна загроза подальшого руйнування ґрунту, що могло призвести до повного засипання дитини. Небайдужі одесити проявили витримку: вони залишалися поруч із проваллям і постійно розмовляли з дівчинкою, щоб відволікти її від паніки та підтримати психологічно.

На місце події оперативно прибув підрозділ ДСНС. Використовуючи спеціальне спорядження, рятувальники спустилися до дитини та безпечно підняли її на поверхню. Весь час, поки тривала рятувальна операція, батько дівчинки був з нею на телефонному зв’язку, підбадьорюючи доньку.

Рятувальники дістали 10-річну дівчинку з глибокої ями під плиткою

Після того, як дитина опинилася в безпеці, батько не стримав емоцій і щиро подякував надзвичайникам за врятоване життя.

Стан дитини

Потерпілу одразу передали до рук медиків. Після ретельного огляду лікарі констатували, що дівчинка відбулася переляком та незначними подряпинами — її життю наразі нічого не загрожує.

ДСНС вкотре закликає громадян бути пильними під час прогулянок і у разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно телефонувати за номером 101.

