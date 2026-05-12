Землетрус на Закарпатті 12 травня: підземна активність зафіксована на глибині 9 км

У ніч проти вівторка, 12 травня, на Закарпатті сейсмологи зафіксували підземну активність. Поки більшість мешканців краю спали, глибоко під землею у Хустському районі стався черговий землетрус.

Землетрус на Закарпатті: у Хустському районі зафіксували поштовхи

За даними Головного центру спеціального контролю, прилади зареєстрували коливання о 01:08 за київським часом. Епіцентр події залягав на глибині 9 кілометрів, а його магнітуда склала 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

Чи варто хвилюватися

Фахівці заспокоюють: цей землетрус належить до категорії невідчутних. Це означає, що енергія поштовхів була надто слабкою для того, щоб її відчула людина. Такі коливання зазвичай фіксує лише надчутливе сейсмічне обладнання. Жодних загроз для інфраструктури чи життя людей ця подія не несе.

Попри те, що землетрус був слабким, фахівці звертаються до закарпатців із проханням. Якщо ви раптом маєте дуже чутливий сон і відчули цієї ніч бодай легкі вібрації, повідомте про це сейсмологам. Залишити опис своїх відчуттів можна на офіційному сайті Центру спеціального контролю.

