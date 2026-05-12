ВЛК для заброньованих у 2026: хто звільнений, а в яких випадках потрібно проходити

Міноборони України надало відповіді на найбільш розповсюджені питання, які стосуються проходження військово-лікарської комісії.

Було надано детальне пояснення, зокрема і щодо такого питання: чи потрібно проходження ВЛК для заброньованих осіб.

ВЛК для заброньованих 2026

Військовозобов’язані, які мають бронь або офіційно оформлену відстрочку від мобілізації, не зобов’язані проходити військово-лікарську комісію — ВЛК. Водночас є кілька винятків, коли медогляд все ж необхідний.

Йдеться про випадки, якщо людина:

підписує контракт на проходження військової служби;

раніше отримала висновок ВЛК із формулюванням “непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час” і ще не проходила повторний медичний огляд (крім осіб з інвалідністю);

самостійно хоче пройти військово-лікарську комісію.

Для проходження військово-лікарняної комісії обов’язково потрібно мати направлення. Його можуть видати керівники ТЦК та СП, Центрів рекрутингу ЗСУ.

Також військовозобов’язані ( в тому числі і заброньовані) можуть оформити електронне направлення через застосунок Резерв+.

Для цього потрібно зайти у вкладку Сервіси, обрати Направлення на ВЛК, заповнити форму та надіслати запит. Після перевірки документ з’явиться в особистому кабінеті.

Варто розуміти також, що повістка не є направленням на військово-лікарську комісію. Повістка лише зобов’язує з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізаційних процедур.

Направлення ж на ВЛК є окремим документом, який дає підставу для проходження медичного огляду — наприклад, під час мобілізації, укладання контракту чи вступу до військового навчального закладу.

