Зелена карта для виїзду за кордон 2026: що це та чи обов’язково її мати

Планування подорожі за кордон на власному автомобілі у 2026 році вимагає не лише перевірки технічного стану машини, а й ретельної підготовки документів, серед яких ключове місце посідає міжнародний страховий поліс Green Card.

Зелена карта для виїзду за кордон 2026: що це та для чого потрібна

Зелена карта — це закордонний аналог української автоцивілки (ОСЦПВ), без якого перетин кордону може стати неможливим уже на пункті пропуску, адже прикордонні служби мають повне право не пропустити транспортний засіб без діючого страхування.

Цей документ є обов’язковим для в’їзду до більшості країн Європи та інших держав — учасниць міжнародної системи.

Як зазначає Мінфін, важливо розуміти, що Green Card страхує не сам автомобіль мандрівника, а його цивільну відповідальність як водія. Якщо за кордоном трапиться ДТП з вини власника поліса, страхова компанія візьме на себе компенсацію збитків потерпілій стороні.

Це включає відшкодування за пошкодження майна (чужих авто, фасадів будівель, парканів), витрати на лікування та відновлення здоров’я потерпілих, а також виплати у разі загибелі чи компенсацію моральної шкоди.

Врегулювання таких випадків відбувається за правилами тієї країни, де сталася аварія, що позбавляє водія необхідності самостійно розв’язувати складні фінансові та юридичні питання в іноземній юрисдикції.

Однак водіям варто пам’ятати про межі покриття: Зелена картка ніколи не компенсує збитки, завдані власному автомобілю винуватця.

Якщо ти прагнеш захистити свою машину від викрадення, стихійних лих або пошкоджень у ДТП, де ти є винною стороною, для цього необхідно додатково оформлювати поліс КАСКО з відповідним територіальним покриттям.

Лише 12 страхових компаній мають статус повних членів Бюро та право видавати такі поліси.

Зелена карта на автомобіль для виїзду за кордон 2026: як отримати документ

Процес отримання поліса у 2026 році максимально спрощений завдяки електронним сервісам. Для оформлення фізичним особам достатньо мати закордонний паспорт, ІПН та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Юридичним особам знадобиться витяг з ЄДР та техпаспорт. Більшість водіїв сьогодні обирають онлайн-шлях: внесення даних авто, розрахунок вартості та миттєва синхронізація через застосунок Дія дозволяють отримати міжнародний страховий сертифікат IMIC в електронному форматі за лічені хвилини.

