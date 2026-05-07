Податок на електромобіль 4000 грн: що треба знати власникам авто

Популярність екологічного транспорту в Україні стрімко зростає, проте разом із кількістю електрокарів на дорогах збільшується і кількість дискусій у кулуарах Верховної Ради щодо їхнього оподаткування.

Останнім часом активно обговорюється ініціатива, згідно з якою власників зелених авто можуть змусити платити за користування дорожньою інфраструктурою. Про це розповів нардеп, очільник підкомітету енергоефективності та енергозбереження комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк, повідомляє Телеграф.

Чому пропонують запровадити податок на власників електромобілів в Україні

Основна причина можливих змін — необхідність наповнення Державного дорожнього фонду. Наразі ремонт та будівництво шляхів фінансуються коштом акцизу з пального, який сплачують власники авто з двигунами внутрішнього згоряння. Електрокари ж цей податок не платять, хоча навантаження на дорожнє полотно створюють на рівні з іншими машинами.

Сергій Нагорняк, голова підкомітету з питань енергоефективності, зазначає, що держава вже тричі підтримала цю категорію водіїв: при ввезенні авто, через пільгові тарифи на електроенергію та відсутність паливного збору.

Вони заряджають свої авто вночі по 2,16 грн замість денних 4,32 грн. Жодної копійки не відраховується у дорожній фонд, бо акциз на пальне вони не сплачують, — пояснює нардеп у коментарі для Телеграфу.

Податок на електромобіль 4000 грн: як працюватиме нова схема

За попередніми обговореннями, податок на електромобіль 4000 грн може стати фіксованою щомісячною сумою для авто середнього класу (вартістю близько 30 тисяч доларів). Очікується, що ставка залежатиме від категорії та вартості транспортного засобу.

Народний депутат Юрій Камельчук підтвердив, що такі дебати тривають, адже кількість електромобілів зросла з 20 до 300 тисяч, що створює значний пробіл у бюджеті на утримання доріг. Розглядаються два варіанти:

Фіксований щомісячний платіж.

Щорічний внесок під час реєстрації або техогляду.

Податок на електрокари: чи є реальна загроза для гаманців водіїв

Попри гучні заяви окремих парламентарів, офіційної підтримки законопроєкт ще не отримав. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поспішив заспокоїти автовласників. За його словами, податок на електрокари наразі не перебуває на розгляді комітету.

В Комітеті є багато законопроєктів із сумнівними перспективами. Жодні нові податки на електрокари Комітетом не розглядаються! — заявив Гетманцев у своїх соцмережах.

Дискусія про податок на власників електромобілів не є унікальною для України. Багато країн ЄС та США вже запровадили або планують запровадити подібні збори, оскільки масовий перехід на електротранспорт вимиває кошти з традиційних дорожніх фондів.

Проте експерти застерігають: різке скасування пільг може загальмувати процес декарбонізації українського автопарку.

