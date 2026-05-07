Норвегія на Євробаченні-2026: Jonas Lovv – Ya ya ya, пісня про ейфорію від свободи

Норвезькі фанати Eurovision полюбили Jonas Lovv за дикy сценічну енергію, емоційни вокал і впевнену подачу. Його виступ на національному відборі називали шок-перемогою та одним із найхаризматичніших у сезоні.

Хто такий Jonas Lovv і які в нього шанси на перемогу у Відні на Євробаченні 2026 – ми зібрали для тебе актуальну інформацію.

Хто представляє Норвегію на Євробаченні 2026

Jonas Lovv переміг на норвезькому нацвідборі Melodi Grand Prix 2026, і це стало однією з головних несподіванок сезону.

Його трек Ya Ya Ya спочатку не вважали фаворитом — букмекери більше ставили на Alexander Rybak. Але у фіналі Lovv буквально розірвав зал своєю енергетикою та живим вокалом.

Пісня набрала 265 балів, значно випередивши Рибака з 192 балами. Цікаво, що Jonas став абсолютним фаворитом і міжнародного журі, і глядачів — рідкісний випадок для нацвідбору.

Сам артист прославився після участі у The Voice Norway, а перед фіналом навіть ізолювався від усіх у будинку — боявся через грип втратити голос.

Фанати Eurovision вважають, що подача Ya Ya Ya Jonas Lovv має усі шанси стати справжнім міжнародним хітом.

Хто такий Jonas Lovv

Jonas Lovv — сценічне ім’я норвезького співака Jonas Lovv Hellesøy із Бергена. До великої популярності він працював у сфері пожежної безпеки, але згодом звільнився з офісної роботи, щоб повністю перейти в музику.

Йому 31 рік, у нього є дружина та маленький син. Ще до участі у Євробаченні-2026 Jonas мав музичний бекграунд: у 2010-х він був фронтменом synth-pop гурту Shuffle Baby. Після розпаду гурту у 2020 році почав сольну кар’єру та випустив свій диск.

Справжній прорив у його кар’єрі стався на The Voice Norway 2025. Його виступи з піснями Wild Cherry та Led Zeppelin стали вірусними, а судді називали його народженим для сцени — через шалений контакт із залом.

Про що пісня Jonas Lovv – Ya ya ya

Пісня Ya Ya Ya Jonas Lovv — це вибуховий трек про втечу від рутини, внутрішню свободу та момент, коли людина перестає стримувати себе. Сам Jonas казав, що хотів написати пісню про те, що тобі вже байдуже на чужу думку і ти просто живеш.

У тексті багато повторів “ya ya ya” — це не просто приспів, а символ ейфорії та втрати контролю.

Пісня побудована як емоційний вибух: герой ніби виривається з токсичних стосунків і починає рухатися вперед без страху.

Фішка Ya Ya Ya — не стільки сам текст, скільки подача. На сцені Jonas створює шоу-перформанс із танцями, криками та відкрито йде на контакт із залом.

Чи пройде Норвегія у фінал Євробачення 2026

Зараз шанси Норвегії з Jonas Lovv та Ya Ya Ya на перемогу у фіналі Eurovision 2026 у Відні оцінюють приблизно у 1 %. Букмекери ставлять країну на 18 місце серед усіх учасників.

У топі зараз Фінляндія, Греція, Австралія, Франція.

Але усе вирішить живий виступ у фіналі, і Норвегія має всі шанси потрапити у фінал і поборотися за право остаточно перемогти.

Джерело фото: Еurovision.com.

Читай також: Греція на Євробаченні-2026, Akylas – Ferto, пісня про дитинство у злиднях та матеріальний світ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!