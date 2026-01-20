LELÉKA — Рідним: про що пісня фіналіста Нацвідбору Євробачення-2026

Коли гурт LELÉKA вперше з’явився в списку Нацвідбору на Євробачення-2026, це здалося несподіванкою для багатьох — про цей творчий етно-джаз колектив небагато знали в Україні.

Та лідерка проєкту, Вікторія Лeléка, вважає, що настав час вийти на широку публіку. Колективу вже десять років, і ювілей — слушна нагода поділитися своєю музикою, яку багато хто досі не чув, і розуміти, що творчість нарешті дійшла до великої сцени.

LELÉKA на Нацвідборі-2026: що відомо про виконавицю

Гурт LELÉKA народився 2016 року в Берліні як українсько-німецький етно-джазовий ансамбль. В його репертуарі – композиції, в яких українські народні мотиви переплітаються з сучасними джазовими імпровізаціями.

Засновниками колективу є Вікторія Лeléka. Разом із іншими музикантами вона створила модерновий ансамбль, який нині успішно бере участь у Нацвідоборі на Євробаченння-2026.

Сам факт виходу до фіналу LELÉKA вже вважають своєрідною музичною сенсацією. А у фанатських рейтингах LELÉKA навіть піднялася на перші сходинки серед учасників Нацвідбору на Євробачення-2026.

Про що пісня LELÉKA Рідним

Пісня LELÉKA Рідним, з якою виконавиця змагатиметься у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026, — це маленька історія про коріння, силу та ту глибоку ниточку звʼязку, що тримає нас із тими, кого ми називаємо рідними.

У приспіві LELÉKA співає: я вишʼю нову долю, а в англійському звучанні wish you може читатися й як: я бажаю. Така гра слів додає тексту глибини — це не просто про тканину долі, а про щире бажання творити майбутнє для рідних людей, для тих, хто поруч.

Це пісня про те, що світ навколо стрімко змінюється, іноді руйнується, але у ньому все одно є щось непохитне: стосунки з рідними.

LELÉKA — Рідним: відео пісні

LELÉKA – Ridnym: текст пісні

Green into rust, trust in the change

Everything fades, be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш’ю, виш’ю

Виш’ю нову долю

Виш’ю, виш’ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we’ve sown

Blossom and lead us home

We’ll see the trees grow even taller

Нову долю виш’ю (Виш’ю, виш’ю)

Рідним, найріднішим (Виш’ю, виш’ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We’ll see the trees grow even taller

I know the roots still carry water

When all the seeds we’ve sown

Blossom and lead us home

We’ll see the trees grow even taller.

Джерело головного фото: скриншот з відео пісні для Євробачення Україна 2026.

