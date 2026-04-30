Австралія на Євробаченні-2026: Delta Goodrem – Eclipse, пісня, що перетворить Відень на космічне шоу

Австралія бере участь у Євробачення 2026, тому що глядачі там дуже люблять цей конкурс і його давно показує національний мовник SBS.

Країну запросили як особливого учасника, але з часом вона стала постійною учасницею шоу, хоча й знаходиться далеко від Європи.

У 2026 році на Євробачення від Австралії виступатиме Delta Goodrem, відома співачка, акторка і авторка пісень.

Хто представляє Австралію на Євробаченні 2026

Австралія бере участь у Євробаченні з 2015 року, коли Guy Sebastian посів п’яте місце. У 2024 році країну представляв Go-Jo з піснею Milkshake Man, але до фіналу він не пройшов.

У 2026 за честь країни боротиметься Delta Goodrem, 41-річна співачка з Сіднея.

Її участь офіційно підтвердили 1 березня 2026 року, одночасно презентувавши пісню Eclipse. Вона виступить у другому півфіналі під номером 11.

Пісню написали сама Delta Goodrem разом із Ferras Alqaisi, Jonas Myrin і Michael Fatkin.

Хто така Delta Goodrem

Delta Goodrem — одна з найвідоміших австралійських артисток. Вона співачка, авторка пісень, акторка, бізнесвумен.

Свій перший контракт вона підписала у 15 років, а справжній прорив у світ шоу бізу стався з дебютним альбомом Innocent Eyes, який увійшов до числа найуспішніших в історії Австралії.

Загалом артистка продала понад 9 мільйонів альбомів, має п’ять топових альбомів та дев’ять синглів, що очолювали чарти.

Як авторка пісень, вона співпрацювала з такими зірками, як Селін Діон, Олівія Ньютон-Джон, Тоні Беннетт і Майкл Болтон.

Окрім музики, Delta активно знімається в кіно — її можна побачити в серіалі Сусіди, у фільмі Netflix Любов у повітрі та інших.

Вона також була тренеркою шоу The Voice Australia протягом дев’яти сезонів і виконувала роль Грізабелли у мюзиклі Cats. Написана нею книга стала бестселером, а парфум — найуспішнішим в історії Австралії.

Про що пісня Delta Goodrem – Eclipse (Затемнення)

Пісня Eclipse описує затемнення як рідкісний і захопливий момент, коли тінь і світло зливаються в ідеальну гармонію.

Це метафора ясності, внутрішньої рівноваги та усвідомлення свого призначення.

Трек органічно поєднує ніжні фортепіанні мотиви з масштабним, кінематографічним звучанням.

Він починається з нот інтимної, емоційної вразливості і завершується потужним фіналом, створеним для великої сцени.

Чи пройде Австралія у фінал

Австралія має дуже хороші шанси пройти у фінал Євробачення 2026. Сильний вокал Delta Goodrem, та сама пісня Eclipse входить в десятку претендентів на перемогу.

Наразі букмекери дають Австралії 6-7% шансів на перемогу. Середній коефіцієнт пісні Eclipse близько 14.0–15.8. Це 5-6 позиція в рейтингу фаворитів.

За даними різних букмекерів, Австралія нині знаходиться позаду лідерів Фінляндії, Франції, Данії, Греції, але попереду більшості інших країн.

Джерело фото: Еurovision.com.

