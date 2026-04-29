Франція на Євробаченні-2026: Monroe – Regarde у числі претендентів на перемогу

Франція в топі букмекерів, а пісня про нерозділене кохання Monroe – Regarde! має усі шанси завоювати перемогу на Євробаченні 2026 у Відні.

Але чи відомо тобі, що виконавиця від Франції -— вчорашній підліток, 17-річна оперна співачка, яка з однаковою легкістю бере в полон і прихильників класичної музики, і популярної.

Найцікавіше про представницю Франції на Євробаченні 2026 — у матеріалі.

Хто представляє Францію на Євробаченні 2026

Monroe представляє Францію на Євробаченні-2026 з піснею Regarde!.

На національному відборі Monroe одразу стала фавориткою завдяки сильному вокалу та дуже незвичному поєднанню оперної техніки і естрадної пісні.

Глядачі в залі реагували дуже емоційно — була тиша під час куплетів і бурхливі оплески після фінального приспіву.

У соцмережах виступ швидко назвали найдраматичнішим моментом французького відбору.

Хто така співачка Monroe

Справжнє ім’я співачки — Monroe Vata Rigby, їй 17 років і вона вважається французько-американською виконавицею.

Вона народилась у США, але дитинство провела між Америкою та Францією, де й сформувалась її музичні смаки.

Її зоряний час настав у 2025 році після перемоги в телешоу Prodiges, де вона вразила журі сильним оперним голосом і своєю харизмою.

Monroe вважають дитиною класики: змалечку Monroe вивчала вокал, фортепіано та оперу, виступала в мюзиклах, поєднувала академічну школу і поп-культуру.

Попри юний вік, Monroe вже випустила свій перший альбом, у якому можна почути арії: Ave Maria та O mio babbino caro Пуччіні, поєднані з більш сучасними композиціями — L’Hymne à l’amour і Over the Rainbow.

Артистка також оголосила турне церквами Франції, заплановане на весну 2026 року, з першим концертом у соборі Безьє 10 квітня.

А між виступами вона поїде до Відня на 70-й конкурс Євробачення, який відбудеться 12–14 травня.

Про що пісня Regarde

Основна ідея Regarde ! — це заклик побачити й відчути іншого по-справжньому.

Співачка ніби звертається до людини, яка її не помічає або не розуміє, і просить: “подивись на мене”, “побач мене не очима, а серцем”.

Це історія нерозділеного кохання — коли почуття є, але відповіді немає.

У словах відчувається тонка напруга між надією і болем: ще трохи віри, ще один крок назустріч — і водночас розчарування, яке не відпускає.

Чи пройде Франція у фінал Євробачення 2026

Франція стабільно тримається на 2–3 місці в букмекерських прогнозах, поступаючись лише Фінляндії, яка є фаворитом.

Середній коефіцієнт Франції — приблизно 6.0, і це робить її одним із головних претендентів на перемогу або як мінімум топ-3.

Букмекери оцінюють Францію як сильного конкурента з реальними шансами на перемогу.

Джеело фото: Еurovision.com.

