Сцена Євробачення-2026: чим приголомшить головна арена шоу у Відні

Відень готується прийняти Євробачення 2026 і вже оприлюднив проєкт сцени, яка більше схожа не на звичайну арену, а на щось екстраординарне — місце, де звук ніби матеріалізується у просторі.

Як виглядає сцена Євробачення 2026, хто її створив і яку ідею втілили у новому музичному просторі — у матеріалі.

Якою буде сцена Євробачення 2026

До початку ювілейного, 70-го, конкурсу Євробачення 2026 лишається небагато часу. Півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на найбільшій критій площадці країни.

Відень це вже третій раз у ролі господаря конкурсу, і знає, чим вразити фанів головного музичного шоу року.

Австрійський мовник ORF разом із сценографом Флоріаном Відером створили не просто сцену, а цілий світ, ідея якого не в тому, щоб вразити масштабом, а щоб змусити сцену дихати разом із артистами.

У центрі сцени — велика вигнута світлодіодна поверхня, схожа на листок, що завис у повітрі. Вона ніби ловить світло, звук і рух, перетворюючи їх на єдину хвилю.

Над нею і навколо неї розгортається золота структура — знак класичної віденської розкоші.

Контрастні елементи декорацій створюють відчуття напруги — ніби сцена постійно балансує між хаосом і порядком.

Сцена ніби закликає відкинути старі правила заради нової свободи мистецтва. І це справді так: музика не має рамок, а краса народжується там, де ризикують ламати звичне.

Листок символізує початок і потенціал, вигнута лінія — рух і емоцію, а золота конструкція — опору, яка тримає цей творчий хаос.

Особливою деталлю стане зелена кімната, яка з’єднана зі сценою проходом, через який переможець зможе буквально пройти крізь натовп — із шоу у реальність, із мрії у момент слави.

Сцена Євробачення 2026: що відомо про Флоріана Відера, автора ідеї

Флориан Відер — один із найвпливовіших сценографів сучасного телешоу. Він німець за походженням, починав як музикант, але згодом перетворився на дизайнера сцен.

Саме він багато років визначає, як виглядає Євробачення на екрані і в житті, створює сцени, які щоразу задають новий стандарт шоу.

Його роботи вирізняються тим, що глядач опиняється ніби всередині великого живого простору, а не просто перед сценою.

Окрім Євробачення, Відер працював із Бейонсе, U2, Едом Шираном, створював шоу для MTV та великих світових церемоній, де вимоги до видовищності максимальні.

Джерело фото: Еurovision.ua.

