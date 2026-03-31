Євробачення Азія 2026: що це, де та коли відбудеться новий конкурс

Європейська мовна спілка (EBU) спільно з партнерами Voxovation та S2O Productions офіційно оголосили про запуск нового масштабного проєкту — Eurovision Song Contest Asia.

Ця подія приурочена до 70-річчя оригінального Євробачення та покликана об’єднати під гаслом Об’єднані музикою регіон із населенням понад 600 мільйонів людей, створивши унікальну платформу для культурного обміну між Азією та Європою.

Євробачення Азія 2026: коли відбудеться новий конкурс

Історичний перший конкурс відбудеться у столиці Таїланду, місті Бангкок, а гранд-фінал заплановано на 14 листопада 2026 року.

Станом на березень 2026 року свою участь у дебютному конкурсі вже підтвердили мовники з десяти країн регіону. Очікується, що кожна країна представить автентичний номер, який відображатиме її ідентичність та творчий потенціал. До списку перших учасників та їхніх офіційних трансляторів увійшли:

Таїланд — Channel 3 (господар конкурсу);

Південна Корея — ENA;

Філіппіни — ABS-CBN;

В’єтнам — VTV3;

Малайзія — Media Prima (TV3);

Камбоджа — TV5 Cambodia;

Лаос — VTE9;

Бангладеш — NTV;

Непал — Himalaya TV;

Бутан — BBS.

Найближчими місяцями організатори очікують долучення нових країн, а відбір артистів відбуватиметься через національні конкурси, аналогічні європейським форматам.

Однією з ключових особливостей Євробачення Азія стане глибока інтеграція цифрових технологій. Офіційним соціальним партнером виступить платформа ZOOP, яка має на меті змінити роль глядача з пасивного спостерігача на активного учасника.

За допомогою сучасних інструментів інтерактивності фани зможуть напряму спілкуватися з артистами, створювати власні спільноти та отримувати нагороди за активність.

Як зазначив Петер Сеттман, гендиректор Voxovation, мета проєкту — створити шоу, яке не просто копіює європейський досвід, а транслює енергію та ідентичність саме азійського регіону.

Вибір Бангкока як міста-господаря не був випадковим. За словами представників Туристичного управління Таїланду, столиця країни є місцем, де традиції гармонійно співіснують із інноваціями.

Перший сезон Євробачення Азія обіцяє стати однією з найрезонансніших подій у світі розваг 2026 року, відкриваючи нову сторінку в історії найпопулярнішого пісенного конкурсу планети.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!