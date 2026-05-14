Австрія на Євробаченні-2026: COSMÓ – Tanzschein, пісня про танці і свободу від контролю

Австрію на Євробаченні-2026 представляє COSMÓ — один із наймолодших учасників конкурсу, якому лише 19 років.

Які у нього шанси утримати перемогу, яку минулого року виборов австрійський співак JJ? Що кажуть букмекери і про що співає COSMÓ — у матеріалі.

Хто представляє Австрію на Євробаченні 2026

Цього року Австрія вперше за десять років повернулася до відкритого телевізійного відбору замість внутрішнього вибору артиста. Шоу мало назву: Хто співатиме за Австрію? Його організував австрійський мовник ORF.

У фіналі брали участь 12 артистів. COSMÓ виграв телеголосування, отримав високі оцінки журі та переміг із мінімальним відривом у 2 бали. Хоча у фанатських рейтингах перед шоу COSMÓ узагалі був лише четвертим.

Після перемоги співак заявив, що хоче об’єднати людей через танець.

У європейській пресі COSMÓ зараз оцінюють як дивного, але харизматичного артиста, одного з найяскравіших молодих виконавців року.

Читати на тему Євробачення-2026: найяскравіші моменти першого півфіналу шоу Євробачення-2026: головні емоції та виступи першого півфіналу

Хто такий COSMÓ

Справжнє ім’я COSMÓ — Беньямін Гедеон (Benjamin Gedeon). Він народився в Будапешті, але виріс у федеральній землі Бургенланд в Австрії, а зараз живе у Відні.

COSMÓ має змішане походження: батько — німець, мати — угорка. Музикою він займався буквально з дитинства, з 13 років почав записувати власні мелодії й тексти.

Його сценічне ім’я “COSMÓ” пов’язане із захопленням космосом і відкритістю до світу, звідти і його “зоряний””образ — синя зірка біля ока, яка вже стала частиною стилю.

Першу популярність COSMÓ отримав у 2022 році, коли дійшов до фіналу The Voice Kids. А у 2025 році COSMÓ почав активно працювати з продюсером Маркусом Пернером — барабанщиком австрійського інді-гурту Garish. Тоді ж він створив власний live-band The Thumbs.

До Євробачення артист уже виступав у клубах Відня, на балах і музичних фестивалях.

Про що пісня COSMÓ – Tanzschein

Пісня Tanzschein перекладається приблизно як дозвіл на танці або танцювальна ліцензія. Це електропоп/синт-поп композиція з сатиричним підтекстом.

За словами самого COSMÓ, ідея приспіву прийшла йому під час пробіжки Віднем: він наспівав у телефон рядок Sie brauchen einen Tanzschein (Вам потрібен дозвіл на танці), після чого продюсер переконав його розвивати ідею далі.

Текст пісні висміює дивну поведінку людей у клубах — позерство, агресивний флірт, тваринні інстинкти. Саме тому у виступі й кліпі з’являються образи левів, горил і газелей.

Чи пройде Австрія у фінал Євробачення 2026

За кілька днів до фіналу Eurovision 2026 букмекери оцінюють шанси COSMÓ і пісні Tanzschein як помірні, але не безнадійні. Австрія зараз перебуває за межами топ-10 у загальному рейтингу фаворитів.

Шанс на перемогу — близько 1-2%. Букмекери більше вірять не в перемогу COSMÓ, а у те, що Австрія потрапить в першу десятку, а можливо, і у першу п’ятірку — за умови сильного виступу на сцені.

Джерело фото: Еurovision.com.

Читай також, хто пройшов у фінал Євробачення 2026 після першого півфіналу – перелік виконавців і країн-учасниць.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!