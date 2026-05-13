Коли фінал Євробачення-2026 та де його можна буде дивитися

Музичний світ готується до грандіозного фіналу 70-го пісенного конкурсу Євробачення-2026, який цьогоріч приймає столиця Австрії — Відень.

Право на проведення ювілейного шоу країна виборола завдяки тогорічній перемозі артиста JJ з композицією Wasted Love. Читай, коли фінал Євробачення-2026 та де його можна дивитись — в матеріалі.

Фінал Євробачення-2026: коли визначатиметься переможець конкурсу

Головною ареною конкурсу стане легендарна Wiener Stadthalle, де вже проходили змагання у 1967 та 2015 роках. Гранд-фінал, під час якого визначиться переможець ювілейного сезону, відбудеться у суботу, 16 травня, о 22:00 за київським часом.

Цьогоріч конкурс проходить за традиційним розкладом, розділеним на три ключові етапи:

Перший півфінал: 12 травня.

Другий півфінал: 14 травня. Саме цього вечора на сцену вийде представниця України — співачка Leléka. Вона виступить під номером 12 із піснею Ridnym.

Гранд-фінал: 16 травня о 22:00.

Офіційним мовником Євробачення-2026 в Україні є Суспільне Мовлення. Прямі ефіри всіх етапів конкурсу будуть доступні на наступних платформах:

Телебачення: телеканал Суспільне Культура.

Диджитал: сайти Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.

Радіо: Радіо Промінь.

YouTube: на каналі Євробачення Україна триватиме трансляція з коментаторської студії (без показу самих виступів).

Для забезпечення інклюзивності на сайті Суспільне Євробачення та в ефірі телеканалу буде доступний переклад жестовою мовою. Виконувати пісні для глядачів із порушенням слуху будуть Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик.

Перед кожним ефіром глядачі зможуть переглянути Передшоу. Постійним ведучим проєкту є Тімур Мірошниченко, до якого цього року приєдналися зіркові співведучі: Василь Байдак, Світлана Тарабарова та Alyona Alyona.

