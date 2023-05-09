Щоб яскраві кольори радували не одну весну: як правильно доглядати за тюльпанами після цвітіння

Навесні ми можемо насолодитися безліччю різних квітів на клумбах. Одними з популярних та улюблених квітів весни є тюльпани. Їх існує сотні видів, і вони зачаровують своєю красою.

Але період цвітіння тюльпанів триває не так довго, як би нам того хотілося. Щоб зберегти квіти наступного року, потрібно знати, як доглядати за тюльпанами після цвітіння.

У цей період тюльпани мають не дуже привабливий вигляд. Клумба вже не така гарна з тюльпанами, які зів’яли. Але важливо ще кілька тижнів почекати, перш ніж викопувати квітку.

Як доглядати за тюльпанами після цвітіння

Після того як тюльпани відцвіли, під землею відбувається формування заміщувальної цибулини та дітки. Якщо в цей період неправильно доглядати за тюльпанами, на наступний рік сорти можуть зіпсуватися і не ростимуть.

Коли тюльпани зів’яли, потрібно видалити всі квітконоси. Поливати рослини ще 10-15 днів. Але також важливо і не переборщити із кількістю води, адже цибулина згниє. Можна підтримувати ґрунт злегка вологим.

Якщо листя пожовтіло, але ще не зів’яло, його не потрібно зрізати. Достатньо пригнути листя до землі, щоб процес в’янення завершився природним шляхом.

При останньому поливі можна внести підживлення для тюльпанів — фосфорно-калійні склади з розрахунку 30 г на квадратний метр.

Коли викопувати цибулини тюльпанів

Зазвичай період викопування цибулин тюльпанів припадає на червень. Розпочинати викопування цибулин можна лише після ґрунтовного в’янення надземної частини рослин. Перед тим як викопувати всі цибулини, слід провести тестову розкопку. Треба викопати тюльпани у чотирьох різних частинах клумби.

Якщо луска цибулини стала жовтувато-бурою, процес дозрівання завершений, і дітка сформована. На дорослих цибулинах можна навіть побачити коріння.

Основні правила при викопуванні цибулин тюльпанів:

це слід робити в сонячний день, якщо почався дощ — відклади справу на потім;

копай землю обережно, адже гніздо з діткою може бути на значній відстані від центрального стебла;

якщо є цибулини, що згнили, їх варто відокремити і обробити здорові;

викопувати цибулини варто щороку.

Як зберігати цибулини тюльпанів до осені

Цибулини тюльпанів після викопування треба просушити у півтіні на свіжому повітрі. Можна використовувати ящики з вентиляційними отворами, щоб цибулини краще збереглися до осені і не згнили.

Протягом місяця (липень) цибулини просушують при температурі 23-25°C, вологості до 70% у приміщеннях з гарною вентиляцією.

У серпні знижують температуру до 20°C.

А у вересні цибулини повинні сушитися за температури 15-17°C.

Також весь цей час цибулини треба оглядати та прибирати ті, що гниють. У вересні-жовтні тюльпани та дітку знову висаджують у землю, щоб ранньою весною вони починали цвісти.

Тюльпани також популярні серед флористів, адже майже в кожному квітковому магазині є ці квіти. Раніше ми розповідали, як вибрати букет тюльпанів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!