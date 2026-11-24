Довгоочікувана нова частина гри GTA від студії Rockstar Games, реліз якої відбувся в листопаді 2026 року, пропонує гравцям нелінійну розв’язку історії головних героїв — Джейсона Дюваля та Люсії Камінос.

Якщо в GTA 5 гравець обирав одну з трьох кінцівок наприкінці гри, то в GTA 6 фінал залежить не лише від останнього рішення, а й від дій упродовж проходження, стосунків між героями та їхнього кримінального профілю.

Скільки кінцівок у GTA 6

У GTA 6 передбачено багато варіантів завершення сюжетної кампанії. Ще перед релізом розробники натякнули, що можливих фіналів буде значно більше за два.

Один із керівників Rockstar North Роб Нельсон пояснив, що деякі фінали відрізняються незначними деталями, тоді як інші призводять до абсолютно різних подій і навіть змінюють місце, де відбуватимуться фінальні події.

Ігрові видання вже нарахували дев’ять кінцівок GTA 6. Проте поки не можна стверджувати, що існує чітка кількість фіналів.

Усі кінцівки GTA 6: від найгірших до найкращих

Усі відомі кінцівки пов’язані з двома основними сценаріями: подіями на мосту та альтернативним фіналом біля вежі Джорджио у Вайс-Сіті. На підсумкову розв’язку впливають одразу чотири фактори:

рівень стосунків між Джейсоном і Люсією;

кримінальний профіль ( Professional, Psycho або Irredeemable ), який залежить від стилю проходження: агресивного чи мирного;

або ), який залежить від стилю проходження: агресивного чи мирного; сімейний капітал;

ключові вибори у фінальних місіях.

Погані та секретні кінцівки GTA 6

Загибель головних героїв (No Surrender). Якщо у Джейсона та Люсії міцні стосунки, потрібно застрелити офіцера Мендеса та вибрати No Surrender на мосту.Вони загинуть від вогню правоохоронців, а їхній син опиниться під опікою родичів.. В аналогічному фіналі за умови, що у Джейсона та Люсії були накопичені $2 млн, адвокат передає гроші родичам героїні. Таким чином Томас залишиться жити в просторішому та забезпеченішому будинку. Секретна кінцівка — угода з Мендесом (Make a Deal). Якщо не стріляти в Мендеса й приблизно через хвилину погодитися на його пропозицію Take Deal, він вивезе Джейсона та Люсію в болота. Під час фінальних титрів з’являться два черепи з кульовими отворами, що вказує на загибель героїв. Водночас PC Gamer зазначає, що для отримання цієї кінцівки можуть знадобитися додаткові умови. Зокрема, є припущення, що вона недоступна персонажам із кримінальним профілем Professional. Стрибок із мосту (Swim for It + Don’t Exit). Щоб отримати цю кінцівку, герої повинні мати кримінальний профіль Violent, Psycho або Irredeemable. Потрібно застрелити Мендеса, обрати Swim for It на мосту та не натискати Exit, доки не закінчиться час на вибір. Тоді Джейсон вийде з автомобіля зі зброєю в руках, Люсія залишиться всередині, а поліція відкриє вогонь і вб’є обох. Захистити Джейсона (Defend Jason). Якщо стосунки між героями погані, фінальні події розгортаються біля підніжжя вежі Джорджио. Поліція відкриває вогонь, Джейсон намагається захистити Люсію та дістає поранення. Якщо героїня обере Defend Jason і вступить у перестрілку з поліцейськими, обоє загинуть. Щоб отримати цю кінцівку, потрібно мати низький рівень стосунків, застрелити Мендеса та обрати Defend Jason після поранення Джейсона. Люсія залишається живою, а Джейсон гине (Stay Down). Якщо стосунки між героями погані, а Мендеса застрелено, фінальні події відбуваються біля підніжжя вежі Джорджио. Поліція відкриває вогонь і ранить Джейсона. Люсія може обрати Stay Down та не чинити опору. Джейсон помирає, а Люсію заарештовують. Після угоди зі слідством вона відвідує сина Томаса в будинку своєї тітки, а згодом повертається до кримінального життя.

Хороші кінцівки (але не зовсім)

Jason Escapes. Джейсон тікає з вежі Джорджио, а Люсію заарештовують. Вона погоджується на угоду зі слідством і живе разом із сином Томасом у своєї тітки. Згодом Люсія знаходить біля будинку сумку з грошима, яку залишив Джейсон. Щоб отримати таку кінцівку, потрібно накопичити щонайменше $500 тис., мати низький рівень стосунків між героями, обрати розрив на початку місії Protective Custody, не стріляти в Мендеса та погодитися на його пропозицію Take Deal приблизно через хвилину після початку розмови. Swim for It. Люсія стрибає з мосту у воду й тікає, а Джейсон залишається та потрапляє до в’язниці. Люсія погоджується на угоду зі слідством, влаштовується працювати в заклад харчування та згодом приводить сина Томаса на побачення з Джейсоном у в’язниці. Для отримання цієї кінцівки потрібно застрелити Мендеса, на мосту обрати Swim for It, а потім натиснути Exit.

Як отримати найкращу кінцівку в GTA 6

Найкраща кінцівка GTA 6 — Swim for It + Exit + $2 million. Це фінал, у якому обидва головні герої виживають і зрештою опиняються на волі. Після арешту Джейсона Люсія використовує накопичені гроші, щоб домогтися його звільнення. Через два роки вона зустрічає Джейсона біля в’язниці, а він нарешті бачиться із сином Томасом.

Для отримання такого фіналу потрібно виконати п’ять обов’язкових умов:

Максимально розвинути стосунки. Шкала романтичного зв’язку між Джейсоном і Люсією має досягти 4-го рівня — Hot Together. Накопичити $2 млн на сімейному рахунку до початку Protective Custody. Зберегти чистий кримінальний профіль. Обидва персонажі повинні мати рейтинг Professional, тобто не вбивати мирних жителів і діяти приховано там, де це можливо. Усунути Мендеса. У місії Protective Custody необхідно одразу застрелити офіцера Мендеса, не погоджуючись на переговори. Обрати стрибок із мосту. У фіналі на мосту натисни Swim for It, а потім Exit. Завдяки чистому профілю обоє вийдуть без зброї. Після цього Люсія втече вплав, а Джейсона заарештує поліція. Через два роки героїня використає накопичені гроші, щоб витягнути партнера з в’язниці та почати нове життя всією сім’єю.

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Джерело фото: Rockstar Games.

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