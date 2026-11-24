В Україні вже починає відчуватися настання зими, оскільки температура повітря стає все нижчою, а опади у вигляді снігу характерні для все більшої кількості регіонів. Оскільки останніми роками зима зазвичай тепліша за норму або характеризуються істотними температурними коливаннями, українців починає цікавити прогноз погоди на Новий рік 2027.

У нашому матеріалі розповідаємо, що прогнозують синоптики на 31 грудня та 1 січня.

Яка буде погода на Новий рік 2027

Попередньо на Новий рік в Україні очікується мінусова температура, однак поки що опади не передбачаються. Розглянемо детальніше, що нам обіцяє метеопрогноз на новорічну ніч.

Північні регіони

У північних областях України 31 грудня 2026 року, за даними ресурсу Meteoprog, вночі очікується близько -4°C…-5°C, а вдень тепліше — близько 0°C. 1 січня 2027-го орієнтовно -4°C, вдень так само нульовий показник. Опадів наразі не передбачають, впродовж цих днів на вулиці буде похмуро.

Східні регіони

На Сході України погода 31 грудня 2026-го може бути такою: вночі -5°C…-6°C, а вдень близько -2°C. Перший день 2027-го року буде теплішим за попередню добу, оскільки нічна температура на рівні -5°C, а денна вже близько 0°C. Також цими днями похмуро та без опадів.

Південні регіони

Південні області України можуть зустріти Новий рік з такою погодою — 31 грудня нічна температура -3°C…-4°C, денна близько нуля; 1 січня вночі до -4°C, а вдень вже близько +2°C…+3°C. Останній день 2026 року буде сухим і ясним із невеликою хмарністю, 1-числа загалом буде похмура погода, істотних опадів не очікують.

Західні регіони

У західних областях вночі так само заморозки, як і в більшості регіонів України, однак вдень буде трохи тепліше. Погода 31 грудня 2026 року на Заході України прогнозується такою: вночі -3°C…-4°C, вдень до +1°C. На 1 січня 2027 року прогнозується потеплішання, в новорічну ніч — близько -2°C, а днем вже буде +2°C. Очікуються загалом похмурі дні, також без істотних опадів.

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