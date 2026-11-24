Знаменитий парфумер та письменник Стефан Еллінек сказав, що парфуми — це мрія у флаконі. Для багатьох людей парфуми є частиною загального образу, такою собі “візитівкою”. Правильно підібраний аромат здатний підкреслити особистість та оригінальність власника(-ці).

Мати свій улюблений аромат важливо, але не менш важливо знати, на що саме необхідно звертати увагу при купівлі парфумів, аби уникнути придбання підробленої продукції. Як перевірити оригінальність парфумів та відрізнити справжні парфуми від підробки — читай у нашому матеріалі.

Розумно обирати парфуми лише в перевірених магазинах та від авторизованих дистриб’юторів, щоб уникнути купівлі фальшивих товарів. Якісна елітна парфумерія не може бути доступною за низькою ціною.

Як перевірити оригінальність парфумів

Дизайнерський флакон і пакування — обличчя продукту.

Якщо є целофанова плівка, то вона повинна бути прозорою та гладко прилягати. Однак целофан є не в усіх брендів, тому його відсутність сама по собі не свідчить про підробку. На плівці не має бути жодних слідів клею, місце спайки повинно розташовуватись рівно посередині. Паперова коробка має бути зроблена з твердого картону. Важливо, щоб на ній не було помітних пошкоджень чи помилок у назві. Всередині пакування має бути картонний або пластиковий каркас для фіксування флакона. Його конструкція може відрізнятися залежно від моделі парфумів. Скло флакона має бути бездоганним, без подряпин та нерівностей. Кришка має бути виготовлена із надійного пластику і тісно прилягати. Матеріал і форма кришки залежать від дизайну конкретного аромату. Пульверизатор повинен рівно сидіти на флаконі, не прокручуватись і легко натискатись. Також на пакуванні має бути вказано: дату виготовлення та термін придатності, номер партії, штрих-код країни-виробника, категорію (parfum/eau de parfum/eau de toilette/cologne), об’єм у ml або fl.oz, склад та знак повернення тари.

Як відрізнити оригінал від підробки

Як перевірити парфум за батч-кодом

Батч-код представляє інформацію про номер партії, включаючи також дані про дату виготовлення парфуму. Його наносять на флакон чи упаковку різними способами: друкують, витискають, гравіюють або розміщують на наклейці. Він не обов’язково має бути на прозорій наклейці на дні флакона.

Якщо у тебе є доступ до інтернету, ти можеш знайти базу даних батч-кодів, де вказано, які парфуми були вироблені на певну дату та місце.

Переглянь код на кількох сайтах, якщо з першого разу не знаходить. Ось кілька джерел:

Checkfresh — є українська мова;

Checkcosmetic — англомовний інтерфейс;

Cosmetics Wizard — англомовний інтерфейс;

Cosmetic Checker — застосунок для Android та ‎iOS.

Важливо: вказані сервіси для перевірки батч-кодів можуть допомогти визначити орієнтовну дату виробництва, але не підтверджують справжність парфумів. Підробники можуть скопіювати код з оригінального флакона, тому звертай увагу й на інші ознаки.

Як відрізнити справжні парфуми від підробки

Перевірка парфумів за штрихкодом

Штрихкод допомагає ідентифікувати товар, але не підтверджує його оригінальність. Також важливо знати, що перші цифри штрихкоду не вказують на країну, у якій виготовили парфуми. Вони позначають організацію GS1, що видала відповідний префікс компанії.

Таким чином товар із французьким або німецьким префіксом цілком може бути виготовлений в іншій країні.

Найлегше перевірити закодовану інформацію шляхом використання онлайн-сервісів або додатків, які сканують штрихкоди. Таких як:

Aspose — є також і застосунок;

Сканер QR і штрихкодів — застосунок для Android;

QR Code Scanner – Fast Scan — застосунок для ‎iOS.

Чи можна відрізнити оригінальні парфуми за запахом

Окрім вищевказаних способів перевірки, визначити підробку можна спробувати по тому, як пахне рідина і як вона поводиться після нанесення. Фахівці радять звертати увагу на такі парфумерні нюанси:

Класична піраміда аромату. Аромат справжньої елітної парфумерії розкривається у три ноти: відразу після розпилення, через 15-20 хвилин, коли спирт повністю випаровується, та шлейфом. Копії та дешеві підробки мають “плаский” аромат – вони пахнуть однаково. Стійкість аромату. Навіть легка оригінальна туалетна вода матиме стійкість запаху від кількох годин. Натомість підробки, змішані з дешевими синтетичними замінниками, вивітрюються вже за 30–60 хвилин. Запах спирту. Оригінальний парфум не має різкого спиртового смороду. А ось при виготовленні дешевих підробок часто використовують низькоякісний технічний спирт, тому різкий хімічний запах б’є в ніс одразу після розпилення.

Проте зазначимо, що спосіб перевірки по запаху не є універсальним. Стійкість і звучання парфумів залежать від їхньої концентрації, складу, умов зберігання та особливостей шкіри. Навіть оригінальний аромат може пахнути інакше після тривалого зберігання або зміни формули виробником.

Небезпека підробки

Безпека придбання копій доволі сумнівна. Здоров’ям не варто ризикувати, купуючи підробку.

Неякісні інгредієнти несуть велику загрозу здоров’ю, адже можуть містити канцерогени та іншу небезпечну хімію. Вони спричиняють:

головний біль;

задуху;

напади астми;

серйозні алергічні реакції.

Раніше ми розповідали, куди наносити парфуми чоловікам та як правильно це робити, щоб аромат зберігся якнайдовше.

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