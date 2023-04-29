Коли хочеться унікальності: як зробити парфуми в домашніх умовах — інструкція

Часто буває, що коли йдеш оновити парфум, у магазині нічого не подобається або навіть ціни такі, що страшно глянути. Якщо тобі захотілося створити унікальний аромат, у нашому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити парфуми в домашніх умовах. Читай, що для цього знадобиться та які аромати будуть вдалими.
Якісний чи брендовий парфум може коштувати десятки тисяч гривень, хоча інгредієнти там доволі прості. Це пояснюється тим, що в ціну входить статусність бренду та інші чинники, за які можна не переплачувати.
А парфуми з надто низькою ціною викликають сумнів у безпечності складу. Тому щоб зекономити і водночас створити власний аромат, ти можеш зробити парфуми самостійно. Це нескладно, до того ж дуже цікаво.
Парфуми складаються з ефірних олій, базових олій, води, спирту та гліцерину. Ці інгредієнти можна придбати в аптеці. Найголовніше — вибрати ефірну олію, вона має подобатися тобі за запахом та бути якісною, адже від цього напряму залежить аромат парфуму.
Також знадобляться піпетки, тара для парфуму, шприци, смужки для тестування запахів та зернова кава, щоб відрізняти аромати. Якщо ти робитимеш парфуми на спиртовій основі — на їхнє настоювання знадобиться тиждень. Якщо хочеш на олійній — на це піде місяць.
Фото: Pexels
Тобі потрібно вибрати три ефірні олії. Для легкої ноти можна взяти цитрус, мелісу, м’яту чи троянду. Для основної, ноти серця, потрібно щось складніше. Це може бути насичений запах фрукту, квітів тощо. Для шлейфової ноти використовують ладан, сандал, кедр тощо.
Підглянути вдалі поєднання можна на парфумах, які тобі подобаються.
Якщо ти визначився(-лась) з основою та інгредієнтами, можна починати приготування неповторного аромату.
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