Коли хочеться унікальності: як зробити парфуми в домашніх умовах — інструкція

Часто буває, що коли йдеш оновити парфум, у магазині нічого не подобається або навіть ціни такі, що страшно глянути. Якщо тобі захотілося створити унікальний аромат, у нашому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити парфуми в домашніх умовах. Читай, що для цього знадобиться та які аромати будуть вдалими.

Як зробити парфуми в домашніх умовах

Якісний чи брендовий парфум може коштувати десятки тисяч гривень, хоча інгредієнти там доволі прості. Це пояснюється тим, що в ціну входить статусність бренду та інші чинники, за які можна не переплачувати.

А парфуми з надто низькою ціною викликають сумнів у безпечності складу. Тому щоб зекономити і водночас створити власний аромат, ти можеш зробити парфуми самостійно. Це нескладно, до того ж дуже цікаво.

Парфуми складаються з ефірних олій, базових олій, води, спирту та гліцерину. Ці інгредієнти можна придбати в аптеці. Найголовніше — вибрати ефірну олію, вона має подобатися тобі за запахом та бути якісною, адже від цього напряму залежить аромат парфуму.

Також знадобляться піпетки, тара для парфуму, шприци, смужки для тестування запахів та зернова кава, щоб відрізняти аромати. Якщо ти робитимеш парфуми на спиртовій основі — на їхнє настоювання знадобиться тиждень. Якщо хочеш на олійній — на це піде місяць.

Тобі потрібно вибрати три ефірні олії. Для легкої ноти можна взяти цитрус, мелісу, м’яту чи троянду. Для основної, ноти серця, потрібно щось складніше. Це може бути насичений запах фрукту, квітів тощо. Для шлейфової ноти використовують ладан, сандал, кедр тощо.

Підглянути вдалі поєднання можна на парфумах, які тобі подобаються.

Як приготувати парфум — покрокова інструкція

Якщо ти визначився(-лась) з основою та інгредієнтами, можна починати приготування неповторного аромату.

Візьми основний інгредієнт. Його має бути 60% від флакону. Це може бути олія жожоба, оливи тощо. По черзі додавай ноти — легку, серця та шлейфову. Кожна наступна має бути вдвічі менша за кількістю. До змішаних олій додай спирт. Набери його у шприц. Кількість спирту має бути на третину меншою від кількості олій. Змішай парфум. Зроби тест на смужці та додай те, чого тобі не вистачає в ароматі. Перелий суміш у флакон. Постав у темне та прохолодне місце. За три дні перевір аромат та додай чисту воду. Води має бути стільки ж, скільки й спирту. Що три дні збовтуй флакон, за 7-30 днів твій парфум буде готовий.

З цитрусових ароматів найбільш вдалі — бергамот, лайм, гіркий апельсин.

До таких фруктових варто придивитися — чорна смородина, вишня, кокос.

Серед квіткових вибирай такі — іланг-іланг, бузок, конвалія, жасмин.

Також вдалими ароматами є вербена, ветивер, верес, віск, зелений чай.

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