Когда хочется уникальности: как сделать духи в домашних условиях — инструкция

Часто бывает, что когда идешь обновить парфюм, в магазине ничего не нравится или даже на цены страшно взглянуть. Если тебе захотелось создать уникальный аромат, в нашем материале ты узнаешь, как сделать духи в домашних условиях. Читай, что для этого понадобится и какие ароматы будут удачными.

Как сделать духи в домашних условиях

Качественный или брендовый парфюм может стоить десятки тысяч гривен, хотя ингредиенты там достаточно простые. Это объясняется тем, что в цену входит статус бренда и другие факторы, за которые можно не переплачивать.

А духи со слишком низкой ценой вызывают сомнения в безопасности состава. Поэтому, чтобы сэкономить и одновременно создать собственный аромат, ты можешь сделать духи самостоятельно. Это несложно, к тому же, очень интересно.

Духи состоят из эфирных масел, базовых масел, воды, спирта и глицерина. Эти ингредиенты можно приобрести в аптеке. Самое главное — выбрать эфирное масло, оно должно нравиться тебе по запаху и быть качественным, ведь от этого зависит аромат парфюма.

Также понадобятся пипетки, тара для духов, шприцы, полоски для тестирования запахов и зерновой кофе, чтобы отличать ароматы. Если ты будешь делать духи на спиртовой основе — на их настаивание понадобится неделя. Если хочешь на масляной — на это уйдет месяц.

Тебе нужно выбрать три эфирных масла. Для легкой ноты можно взять цитрус, мелиссу, мяту или розу. Для основной, ноты сердца, нужно что-то посложнее. Это может быть насыщенный запах фрукта, цветов и другое. Для шлейфовой ноты используют ладан, сандал, кедр.

Подсмотреть удачные сочетания можно на духах, которые тебе нравятся.

Как сделать духи — пошаговая инструкция

Если ты определился(-лась) с основой и ингредиентами, можно начинать приготовление неповторимого аромата.

Возьми основной ингредиент. Его должно быть 60% от флакона. Это может быть масло жожоба, оливы или другое. Поочередно добавляй ноты — легкую, сердца и шлейфовую. Каждая следующая должна быть вдвое меньше по количеству. К смешанным маслам добавь спирт. Набери его в шприц. Количество спирта должно быть на треть меньше количества масел. Смешай парфюм. Проведи тест на полоске и добавь то, чего тебе не хватает в аромате. Перелей смесь во флакон. Поставь в темное и прохладное место. Через три дня проверь аромат и добавь чистую воду. Воды должно быть столько же, сколько спирта. Каждые три дня взбалтывай флакон, через 7-30 дней твой парфюм будет готов.

Из цитрусовых ароматов наиболее удачны — бергамот, лайм, горький апельсин.

К таким фруктовым стоит присмотреться — черная смородина, вишня, кокос.

Среди цветочных выбирай такие — иланг-иланг, сирень, ландыш, жасмин.

Также удачными ароматами являются вербена, ветивер, вереск, воск, зеленый чай.

Раньше мы рассказывали, как сделать бомбочку для ванны в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!