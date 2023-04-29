Когда хочется уникальности: как сделать духи в домашних условиях — инструкция

Часто бывает, что когда идешь обновить парфюм, в магазине ничего не нравится или даже на цены страшно взглянуть. Если тебе захотелось создать уникальный аромат, в нашем материале ты узнаешь, как сделать духи в домашних условиях. Читай, что для этого понадобится и какие ароматы будут удачными.
Качественный или брендовый парфюм может стоить десятки тысяч гривен, хотя ингредиенты там достаточно простые. Это объясняется тем, что в цену входит статус бренда и другие факторы, за которые можно не переплачивать.
А духи со слишком низкой ценой вызывают сомнения в безопасности состава. Поэтому, чтобы сэкономить и одновременно создать собственный аромат, ты можешь сделать духи самостоятельно. Это несложно, к тому же, очень интересно.
Духи состоят из эфирных масел, базовых масел, воды, спирта и глицерина. Эти ингредиенты можно приобрести в аптеке. Самое главное — выбрать эфирное масло, оно должно нравиться тебе по запаху и быть качественным, ведь от этого зависит аромат парфюма.
Также понадобятся пипетки, тара для духов, шприцы, полоски для тестирования запахов и зерновой кофе, чтобы отличать ароматы. Если ты будешь делать духи на спиртовой основе — на их настаивание понадобится неделя. Если хочешь на масляной — на это уйдет месяц.
Фото: Pexels
Тебе нужно выбрать три эфирных масла. Для легкой ноты можно взять цитрус, мелиссу, мяту или розу. Для основной, ноты сердца, нужно что-то посложнее. Это может быть насыщенный запах фрукта, цветов и другое. Для шлейфовой ноты используют ладан, сандал, кедр.
Подсмотреть удачные сочетания можно на духах, которые тебе нравятся.
Если ты определился(-лась) с основой и ингредиентами, можно начинать приготовление неповторимого аромата.
Раньше мы рассказывали, как сделать бомбочку для ванны в домашних условиях.
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