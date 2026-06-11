Когда День женского счастья 2026: дата и поздравления в прозе

На 11 июня выпадает интересная дата — Всемирный день женского счастья. Целью этого дня является не просто забота о женщинах, а привлечение внимания к проблемам женской депрессии. Международный день женского счастья: как поздравить и что желать — читай в материале.

Когда День женского счастья и интересные факты об этом празднике

День женского счастья в Украине празднуют несколько раз в год. Также известно, что:

Всемирный день женского счастья — это международный неофициальный праздник. Его отмечают каждый год три раза — 18 октября, 21 февраля и 11 июня. Праздник придумала американка Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году. Она хотела помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья. Девушка сама пережила и прошла через затяжную депрессию, поэтому хотела делиться с другими девушками своими предложениями, как достичь душевного баланса и зарядиться положительными эмоциями. Ее идея нашла поддержку в США, а затем и за рубежом.

С Днем женского счастья 21 февраля: поздравления в прозе

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С Днем женского счастья! Желаю быть всегда счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь рядом верных, надежных друзей и, главное — любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной, какой ты есть!

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С Днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится только от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя всегда согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.

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С праздником! В этот день хочу пожелать тебе самого главного — ментального здоровья, психической устойчивости и много света, радости и добра! Желаю всегда оставаться на позитиве!

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Поздравляю! От всей души хочу тебе пожелать душевной стойкости, любви, много хороших моментов и невероятных эмоций! Мира и света тебе!

С Днем женского счастья: поздравления в стихах

С днем женского счастья поздравляю,

Волшебной силы любви пожелаю.

Пускай нагрянет, когда ее не ждешь,

И в этот миг ты мир весь обретешь.

Доверия, заботы, благополучия,

Самого прекрасного в жизни случая.

***

Желаю счастья женского,

Как будто скалы, крепкого,

Как торт из крема, сладкого,

Бесценного и манкого.

Желаю обожания,

Подарков и внимания,

На платья скидок сказочных

И приключений красочных.

***

Женским счастьем будет сердце

Пусть полно сегодня.

Будет каждая красотка

Радостно — свободной.

Всё для вас, родные наши,

Улыбайтесь чаще.

Мы вас любим, милых, нежных,

Добрых — настоящих!

***

В День женского счастья тебя, дорогую,

Сейчас поздравляю и крепко целую!

Будь самой любимой и самой счастливой,

Желанной, веселой, чудесной, игривой!

Пускай твой любимый тебя обожает,

Желанья твои все легко исполняет,

Безропотно пусть все капризы выносит,

И пусть на руках он всю жизнь тебя носит!

Ранее мы рассказывали о субъективном благополучии и как оно меняет наше мировосприятие.

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