Когда День женского счастья 2026: дата и поздравления в прозе

На 11 июня выпадает интересная дата — Всемирный день женского счастья. Целью этого дня является не просто забота о женщинах, а привлечение внимания к проблемам женской депрессии. Международный день женского счастья: как поздравить и что желать — читай в материале.
Когда День женского счастья и интересные факты об этом празднике
День женского счастья в Украине празднуют несколько раз в год. Также известно, что:
- Всемирный день женского счастья — это международный неофициальный праздник.
- Его отмечают каждый год три раза — 18 октября, 21 февраля и 11 июня.
- Праздник придумала американка Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году. Она хотела помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья. Девушка сама пережила и прошла через затяжную депрессию, поэтому хотела делиться с другими девушками своими предложениями, как достичь душевного баланса и зарядиться положительными эмоциями. Ее идея нашла поддержку в США, а затем и за рубежом.
С Днем женского счастья 21 февраля: поздравления в прозе
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С Днем женского счастья! Желаю быть всегда счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь рядом верных, надежных друзей и, главное — любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной, какой ты есть!
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С Днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится только от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя всегда согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.
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С праздником! В этот день хочу пожелать тебе самого главного — ментального здоровья, психической устойчивости и много света, радости и добра! Желаю всегда оставаться на позитиве!
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Поздравляю! От всей души хочу тебе пожелать душевной стойкости, любви, много хороших моментов и невероятных эмоций! Мира и света тебе!
С Днем женского счастья: поздравления в стихах
С днем женского счастья поздравляю,
Волшебной силы любви пожелаю.
Пускай нагрянет, когда ее не ждешь,
И в этот миг ты мир весь обретешь.
Доверия, заботы, благополучия,
Самого прекрасного в жизни случая.
***
Желаю счастья женского,
Как будто скалы, крепкого,
Как торт из крема, сладкого,
Бесценного и манкого.
Желаю обожания,
Подарков и внимания,
На платья скидок сказочных
И приключений красочных.
***
Женским счастьем будет сердце
Пусть полно сегодня.
Будет каждая красотка
Радостно — свободной.
Всё для вас, родные наши,
Улыбайтесь чаще.
Мы вас любим, милых, нежных,
Добрых — настоящих!
***
В День женского счастья тебя, дорогую,
Сейчас поздравляю и крепко целую!
Будь самой любимой и самой счастливой,
Желанной, веселой, чудесной, игривой!
Пускай твой любимый тебя обожает,
Желанья твои все легко исполняет,
Безропотно пусть все капризы выносит,
И пусть на руках он всю жизнь тебя носит!
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