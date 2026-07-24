Выходные в августе 2026: будет ли дополнительный отдых

Лето уже пересекло экватор, поэтому самое время спланировать свои выходные в августе, чтобы еще успеть насладиться теплым сезоном. Впереди нас ожидает пора арбузов и отпусков, самая жаркая погода, сбор урожая этого года и постепенная подготовка к осени.

Также в августе 2026 года украинцы будут отмечать 35-ю годовщину самого главного государственного праздника — Дня Независимости Украины.

Выходные в августе 2026: сколько будем отдыхать

Нормы законодательства Украины о дополнительных выходных на праздничные дни не применяются, пока действует военное положение.

Это означает, что 24 августа 2026 года (понедельник) будет рабочим днем, как и все остальные. Однако в условиях мирного времени на День Независимости предоставляется праздничный выходной. Отметим, что работодатель может по своему усмотрению предоставить выходной 24 августа, пока нормы по дополнительным выходным не действуют.

По календарю выходные субботы и воскресенья в августе 2026 года:

1-2 августа — суббота-воскресенье

8-9 августа — суббота-воскресенье

15-16 августа — суббота-воскресенье

22-23 августа — суббота-воскресенье

29-30 августа — суббота-воскресенье

Рабочие дни в августе 2026 (21 день):

3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31.

Как присоединить выходные к отпуску в августе 2026

Если вы планируете отпуск в августе, то можно отдохнуть дольше за счет добавленных выходных. Просто возьмите официально перерыв на 5 дней между предыдущими и следующими выходными, благодаря чему получите 9 дней подряд.

Ранее мы писали о календаре праздников на август 2026: кого поздравляем и какие выдающиеся события отмечаем в последний месяц лета.

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