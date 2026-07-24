РФ ударила по полигону во время выставки вооружения: погибли 10 человек, почти 100 пострадавших

Вторая половина дня 24 июля стала черным днем для Киевской области. Российская баллистическая ракета попала в частный полигон в Бучанском районе, где в этот момент проходило закрытое мероприятие — выставка украинского вооружения. Последствия атаки оказались катастрофическими.

Число жертв растет: данные Генпрокурора

По состоянию на 15:04 Генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал уточненную информацию: в результате удара погибли 10 человек. Число раненых приближается к 100 людям.

— Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевщине. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, — отметил прокурор.

Трагедия в Киевской области: что сказал Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что на месте трагедии до сих пор продолжается спасательная операция. По его словам, Россия уже давно перешла черту любых человеческих норм.

— Сейчас продолжается спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. К сожалению, известно о погибших и десятках пострадавших. Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей, — заявил глава государства.

Зеленский также упомянул о параллельных жестоких атаках на Славянск, где авиабомбы убили пять человек, и призвал мир к решительности:

Важно, чтобы партнеры полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для “Пэтриотов” – это приоритет номер один.

Украинский совет оружейников: на локации находилась элита индустрии

Эксперты и представители оборонного сектора уверены — враг знал, куда целить. Основатель компании First Contact Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что удар по полигону был чрезвычайно мощным и произошел именно во время выставки.

— Это было конкретно под конкретное событие. Есть погибшие и серьезные разрушения, — отметил он.

В Украинском совете оружейников добавили, что на локации находились ключевые представители оборонной индустрии. Хотя координаты мероприятия не распространялись публично, ракета прилетела именно туда, где собрались специалисты.

Читать по теме Атака дронов на Одессу, Харьков и Сумы: попадание в жилые дома и пострадавшие Также было зафиксировано разрушение жилищной инфраструктуры.

Позиция Сергея Флеша: почему он не поехал на полигон

В центре обсуждения оказался и новоназначенный советник президента по технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш). Сначала он коротко написал в соцсетях, что с ним и командой все хорошо, что заставило многих думать, будто он был на месте происшествия.

Позже Флеш уточнил: лично на выставке его не было. Он объяснил свое отсутствие принципиальной позицией по безопасности. По словам эксперта, он избегает массовых мероприятий на полигонах из-за:

отсутствия капитальных укрытий;

огромного количества участников в одном месте;

зоны досягаемости вражеской баллистики;

заблаговременных анонсов места встречи.

В Киевской областной военной администрации официально подтвердили факт баллистического удара по частному полигону. Больше всего досталось Бучанскому району. В ОВА подчеркивают, что сейчас собирают всю информацию о пострадавших и объемах разрушений, обещая предоставить детали позже.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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