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РФ ударила по полигону во время выставки вооружения: погибли 10 человек, почти 100 пострадавших

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июля 2026, 16:17 3 мин.
Трагедия 24 июля: баллистический удар по полигону в Бучанском районе
Фото Сайт президента Украины

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