На одного новорожденного — четверо умерших: демографическая ситуация в Украине в 2026 году

Статистика жизни и смерти в Украине продолжает ухудшаться. Свежие данные за первое полугодие 2026 года фиксируют печальный антирекорд: кривая рождаемости неуклонно ползет вниз, в то время как количество умерших впервые за пять лет показало официальный рост. Аналитики платформы Опендатабот обнародовали цифры, которые заставляют серьезно задуматься.

За первые шесть месяцев в Украине родилось 73 тысячи детей

За первые шесть месяцев 2026 года в стране на свет появилось чуть более 73 тысяч детей. Чтобы понять масштаб падения, достаточно взглянуть на прошлогодние цифры — имеем минус 16% по сравнению с первым полугодием 2025-го. Если же сравнивать с показателями до начала полномасштабной войны, то количество новорожденных обвалилось ровно вдвое.

Сейчас украинские роддома в среднем принимают около 12 тысяч малышей ежемесячно. Для сравнения: еще десять лет назад эта цифра достигала 32 тысяч. Что касается пола младенцев, тут без сюрпризов — мальчиков традиционно рождается немного больше (51% против 49% девочек).

Вполне ожидаемо, что наибольший спад фиксируют вблизи зоны боевых действий. Например, в Донецкой области рождаемость рухнула втрое, а в Запорожской области — почти на четверть. Однако и в условно безопасных регионах ситуация ненамного лучше. Даже во Львовской, Тернопольской и Винницкой областях количество новых жизней сократилось на 20%.

Лидером по количеству младенцев остается Киев — здесь родилось более 8,3 тысячи детей (это каждый девятый малыш в стране). Тройку лидеров замыкают Львовская (6 617) и Днепропетровская (5 611) области.

Стало еще больше случаев смертности среди детей

(Примечание: в оригинальном тексте заголовок говорит о детской смертности, но далее приводятся данные об общей смертности)

Пока детских колясок на улицах становится меньше, статистика смертности демонстрирует обратную тенденцию. За полгода в Украине зафиксировано почти 260 тысяч умерших. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит подчеркнуть, что это первый зафиксированный рост количества смертей за последние пять лет.

Абсолютным лидером по этому печальному показателю является Днепропетровская область, где зарегистрировали более 28 тысяч смертей. Фактически, каждый девятый умерший в Украине — именно из этого региона. В то же время самый стремительный прирост смертности показала столица: в Киеве количество умерших по сравнению с прошлым годом подскочило на 11%.

Общая картина выглядит крайне тревожно. Если в прошлом году соотношение рожденных к умершим составляло 1 к 3, то сейчас пропасть увеличилась — имеем одного рожденного ребенка на четырех умерших людей.

Самая катастрофическая пропорция — в прифронтовых зонах. В Донецкой области на одного младенца приходится 19 смертей, в Херсонской — 14, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях этот показатель составляет 1 к 6.

Относительно мягкая ситуация сохраняется лишь в нескольких западных областях — в Ровенской, Волынской и Закарпатской на одного новорожденного фиксируют двоих умерших.

Другое преступление России против Украины — это принудительная депортация наших детей на территорию РФ. Как сейчас разыскивают похищенных детей, читай по ссылке.

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