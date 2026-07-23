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На одного новорожденного — четверо умерших: демографическая ситуация в Украине в 2026 году

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 июля 2026, 12:23 3 мин.
В Украине на одного новорожденного приходится четверо умерших
Фото Pexels

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