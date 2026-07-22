Все для наступления есть — Сырский в прощальном сообщении об уходе с должности главкома ВСУ

О том, что неделями обсуждали и из-за чего митинговали под Офисом Президента, наконец произошло. Александр Сырский официально покидает должность Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины.

Его уход не был молчаливым — генерал подвел итоги своей работы, вспомнив и тяжелые решения в Авдеевке, и дерзкий прорыв в Курскую область.

Сырский: прощальное обращение и итоги

В своем обращении генерал подчеркнул, что возглавить армию во время полномасштабного вторжения — это самая большая ответственность для любого офицера. Он напомнил, что видит эту войну не из кабинетов, а с передовой еще с 2014 года.

Особое место в его речи заняли ключевые победы: оборона Киева, освобождение Харьковской области (Балаклея, Изюм, Купянск) и разгром наёмников ЧВК Вагнер в Донецкой области.

Сырский не стал умалчивать и о болезненных моментах, в частности о выходе из Авдеевки. По его словам, это было тяжелое решение, принятое ради сохранения жизней бойцов, что всегда было для него приоритетом.

Отдельный акцент генерал сделал на событиях последнего года. Курская операция стала настоящим шоком для противника — впервые боевые действия были перенесены на территорию РФ.

— Нашей целью было сорвать подготовленное противником наступление на Сумы и Харьков, отвлечь его наиболее боеспособные войска и пополнить обменный фонд, — отметил генерал.

Кроме того, за время его командования Украина фактически закрыла для оккупантов порт в Новороссийске и начала системно уничтожать российский теневой флот в Черном море.

Сырский: прощальное письмо преемнику и новое лицо армии

Генерал подчеркнул, что передает своему преемнику армию, которая находится в состоянии наступления. Только в этом году было освобождено 743 квадратных километра территории. Прощальное письмо Сырского (в формате обращения) также содержит важный блок о реформах: создании Сил беспилотных систем и новой эшелонированной ПВО, которая каждую ночь прикрывает украинское небо.

Генерал уверен, что сегодня путь к руководящим должностям в ВСУ лежит исключительно через фронт, а корпусная структура армии уже начала приносить результаты.

Завершая свое выступление, он обратился к каждому солдату, сержанту и офицеру, с которыми прошел этот путь, и поклонился семьям погибших героев.

Он подчеркнул, что его работа — это война, и независимо от должности он будет служить Украине до самой Победы.

Стоит напомнить, еще несколько дней назад Генеральный штаб ВСУ официально опровергал любую информацию о подготовке увольнения. В ведомстве настаивали, что Сырский и его команда продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме.

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