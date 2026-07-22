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Все для наступления есть — Сырский в прощальном сообщении об уходе с должности главкома ВСУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июля 2026, 11:00 3 мин.
Сырское прощальное обращение: что сказал генерал после отставки
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