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Усе для наступу є — Сирський у прощальному дописі про залишення посади головкома ЗСУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Липня 2026, 11:00 3 хв.
Сирський прощальне звернення: що сказав генерал після відставки
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