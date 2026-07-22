Усе для наступу є — Сирський у прощальному дописі про залишення посади головкома ЗСУ

Те, що тижнями обговорювали і за що мітингували під Офісом Президента, нарешті сталося. Олександр Сирський офіційно залишає посаду Головнокомандувача Збройних Сил України.

Його відхід не був мовчазним — генерал підбив підсумки своєї роботи, згадавши і важкі рішення в Авдіївці, і зухвалий прорив на Курщину.

Сирський: прощальне звернення та підсумки

У своєму зверненні генерал наголосив, що очолити армію під час повномасштабного вторгнення — це найбільша відповідальність для будь-якого офіцера. Він нагадав, що бачить цю війну не з кабінетів, а з передової ще з 2014 року.

Особливе місце в його промові посіли ключові перемоги: оборона Києва, звільнення Харківщини (Балаклія, Ізюм, Куп’янськ) та розгром найманців Вагнера на Донеччині.

Сирський не замовчував і болісні моменти, зокрема вихід з Авдіївки. За його словами, це було важке рішення, ухвалене заради збереження життів бійців, що завжди було для нього пріоритетом.

Окремий акцент генерал зробив на подіях останнього року. Курська операція стала справжнім шоком для ворога — вперше бойові дії було перенесено на територію РФ.

— Нашою метою було зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд, — зазначив генерал.

Крім того, за час його командування Україна фактично закрила для окупантів порт у Новоросійську та почала системно знищувати російський “тіньовий флот” у Чорному морі.

Сирський: про здобутки, вдячність та нове обличчя армії

Генерал наголосив, що передає своєму наступнику армію, яка перебуває у стані наступу. Лише за цей рік було звільнено 743 квадратних кілометри території. Прощальний лист Сирського (у форматі звернення) містить і важливий блок про реформи: створення Сил безпілотних систем та нову ешелоновану ППО, яка щоночі прикриває українське небо.

Генерал впевнений, що сьогодні шлях до керівних посад в ЗСУ лежить виключно через фронт, і корпусна структура армії вже почала давати результати.

Завершуючи свою промову, він звернувся до кожного солдата, сержанта та офіцера, з якими пройшов цей шлях, і вклонився родинам полеглих героїв.

Він підкреслив, що його робота — це війна, і, незалежно від посади, він служитиме Україні до самої Перемоги.

Варто нагадати, ще днями Генштаб ЗСУ офіційно спростовував будь-яку інформацію про підготовку звільнення. У відомстві наполягали, що Сирський та його команда продовжують виконувати обов’язки у штатному режимі.

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