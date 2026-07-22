Драпатий — новий головком ЗСУ: Зеленський назвав наступника Сирського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане генерал-майор Михайло Драпатий. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

За словами президента, разом із Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою вже визначено, якою має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ.

Водночас Зеленський подякував чинному головнокомандувачу Олександру Сирському за службу та внесок у захист країни.

— Факт – Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна, – наголосив президент.

Також глава держави зазначив, що вдячний Михайлу Драпатому за його бачення подальшого розвитку української армії.

Наприкінці звернення Зеленський повідомив, що сьогодні мають формалізувати всі кадрові рішення, після чого Україна, за його словами, має стати сильнішою, а Росії буде складніше.

Драпатий — новий головком ЗСУ: реакція Федорова

Ексміністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з визначенням на посаду. За його словами, це “нове повітря й нова надія” для українського війська.

Федоров наголосив, що новий головнокомандувач має виправдати високі очікування суспільства, сформувати сильну команду та зосередитися на збереженні життя військових, роботизації фронту, завданні асиметричних ударів по ворогу й виснаженні російської економіки.

Крім того, він повідомив, що особисто зателефонував Олександру Сирському та подякував йому за оборону Київщини, Харківську операцію та інші визначні битви.

— Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки, – написав Федоров.

Що сказав генерал Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також відреагував на кадрові зміни. Він наголосив, що військова служба насамперед ґрунтується на честі, моральних принципах і відповідальності.

За словами Залужного, новому головнокомандувачу доведеться працювати в надзвичайно складних умовах.

— Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно, — зазначив генерал.

Він також додав, що людина честі керується передусім обов’язком, а не особистими інтересами.

Нагадаємо, після повідомлень про можливі кадрові зміни в мережі почали ширитися чутки про відставку Олександра Сирського. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що інформація про його звільнення не відповідає дійсності.

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