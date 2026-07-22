Для тебе Новини

Драпатий — новий головком ЗСУ: Зеленський назвав наступника Сирського

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Липня 2026, 10:00 3 хв.
Драпатий новий головком ЗСУ
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь