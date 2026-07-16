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Михайло Федоров іде у відставку: що відомо про причини звільнення міністра оборони

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Липня 2026, 12:00 4 хв.
Відставка Михайла Федорова: чому міністр оборони залишає посаду
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