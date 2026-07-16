Михайло Федоров іде у відставку: що відомо про причини звільнення міністра оборони

Верховна Рада найближчим часом має розглянути кадрові зміни в уряді, серед яких — звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Сам посадовець уже підтвердив свою відставку, підбив підсумки роботи на посаді та заявив, що продовжить працювати в команді президента.

Водночас у політичних колах уже називають головного претендента на його місце. За інформацією народних депутатів, новим очільником Міністерства оборони може стати нинішній глава МВС Ігор Клименко.

Чому звільнили Федорова

Після зустрічі фракції Слуга народу з президентом Володимиром Зеленським народні депутати розповіли РБК Україна, що глава держави пояснив причини кадрового рішення.

Водночас у Суспільному розповіли, що однією з головних причин стали розбіжності між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до управління армією та ведення війни.

Ще однією причиною, за словами джерел, стало те, що Міністерство оборони здійснювало окремі закупівлі без повної відповідності запитам Генерального штабу.

— Президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як подавали запит у Генштабі та військові. Це, зокрема, стосувалося закупівлі артилерійських боєприпасів, — повідомило джерело.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко наголосив, що на зустрічі не звучало звинувачень у провалі мобілізації чи негативної оцінки роботи самого Федорова.

— Негативу в сторону Михайла не звучало. Президент повідомив, що Федоров залишається у команді, — сказав Федієнко в ефірі Суспільне Студія.

За словами депутата, серед причин кадрових змін також обговорювалися реформи оборонного відомства та робота територіальних центрів комплектування.

Хто може очолити Міністерство оборони

За даними депутатів фракції Слуга народу, Володимир Зеленський запропонує очільнику МВС Ігорю Клименку перейти на посаду міністра оборони.

Федієнко зазначив, що саме Клименко має достатній управлінський та бюрократичний досвід для керівництва оборонним відомством.

Що сказав сам Федоров

Михайло Федоров підтвердив свою відставку, назвавши роботу міністром оборони великою честю.

Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони, — написав він.

У великому підсумковому зверненні Федоров перелічив ключові результати роботи команди за останні місяці.

Серед головних досягнень він назвав масштабне нарощування виробництва та закупівлі безпілотників, запуск програми Логістичний локдаун, розвиток системи Лінія дронів, реформування оборонних закупівель, підписання контракту на винищувачі Gripen, запуск грантових програм для виробників зброї, створення Defense AI Center A1, а також успішне випробування української балістичної ракети.

Окремо Федоров зазначив, що за час його роботи рівень перехоплення ворожих дронів зріс із 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%.

Водночас він визнав, що не всі реформи вдалося завершити.

За його словами, команда не встигла повністю перебудувати Міністерство оборони відповідно до стандартів НАТО, перевести всі закупівлі на відкриті тендери та сформувати нову культуру відповідальності за ухвалення рішень.

Що писали про конфлікт Федорова та Сирського

Після відставки уряду видання The Economist повідомило, що між Михайлом Федоровим і частиною військового керівництва виникли серйозні розбіжності щодо темпів реформування армії.

За інформацією журналістів, найбільше напруження існувало між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Видання стверджувало, що міністр навіть порушував питання про кадрові зміни в керівництві ЗСУ, однак президент України не підтримав таку ініціативу.

Сам Федоров ще в червні заявляв, що має із Сирським “нормальні, конструктивні стосунки”, хоча між ними й виникали робочі дискусії.

У Києві та інших містах пройшли акції на підтримку Федорова

Після інформації про відставку міністра оборони в Києві відбулася акція протесту. За даними hromadske, сотні людей зібралися на площі Франка неподалік урядового кварталу.

Учасники тримали плакати з написами “Поверніть Федорова”, “Федоров > совок” та скандували “Федоров — міністр оборони”.

Ініціатором акції став ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, кадрове рішення ухвалили саме під час реалізації ефективних реформ, а зміна керівника Міноборони може загальмувати модернізацію відомства.

Подібні акції також відбулися у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Чернівцях.

Коли Федоров очолив Міноборони

Михайло Федоров став міністром оборони у січні 2026 року, змінивши на посаді Дениса Шмигаля.

Ігор Клименко, якого зараз називають головним кандидатом на цю посаду, очолює Міністерство внутрішніх справ із лютого 2023 року. До цього він понад три роки був головою Національної поліції України.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відправив Василя Малюка у відставку з посади голови СБУ.

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