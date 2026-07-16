Сергій Корецький став прем’єр-міністром України: Рада підтримала призначення

Верховна Рада України 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України. За відповідну постанову №15414 проголосували 289 народних депутатів. Про це повідомила Верховна Рада.

Перед призначенням новий глава уряду вперше окреслив головні пріоритети роботи Кабінету Міністрів.

За словами Корецького, він хоче, щоб уряд став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Саме на цих трьох напрямах, за його словами, зосередиться робота нового Кабміну.

Виступаючи перед голосуванням за призначення, Корецький наголосив, що країна вже чотири роки живе в умовах повномасштабної війни, тому уряд повинен працювати максимально ефективно та швидко.

— Я хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції, — заявив Сергій Корецький.

Які завдання ставить перед урядом Корецький

Головним пріоритетом залишається підтримка українських військових і зміцнення обороноздатності держави.

Він наголосив, що стійкість України сьогодні тримається на двох опорах — Силах оборони та українцях, які, попри війну, продовжують жити, працювати, відновлювати зруйновані міста та підтримувати економіку.

— Стійкість України має два фундаменти — це наша армія, військові, які тримають передову, та наші люди, які, попри всі жахіття війни, живуть тут, працюють, народжують дітей, відновлюють зруйноване, розбудовують і ментально тримаються п’ятий рік війни, — сказав Корецький.

За його словами, саме тому уряд має виконати низку першочергових завдань.

Серед них:

повне забезпечення Сил оборони всім необхідним;

масштабування українського військово-промислового комплексу;

підтримка громадян та бізнесу;

прискорення економічного розвитку;

продовження реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

Корецький підкреслив, що всі ці напрями взаємопов’язані, а їх реалізація має забезпечити країні стійкість як під час війни, так і після перемоги.

Хто такий Сергій Корецький

До висунення на посаду прем’єр-міністра Сергій Корецький очолював НАК Нафтогаз України. Його кандидатуру запропонували після кадрових змін в уряді.

Очікується, що після призначення Корецький представить оновлений склад Кабінету Міністрів та програму роботи уряду на найближчий період.

Як відбувалася зміна уряду

Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів не стали несподіванкою. Розмови про оновлення уряду тривали кілька тижнів, а остаточно про необхідність перезавантаження виконавчої влади заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що Україна переходить до нового етапу державного управління, який передбачає оновлення уряду та перегляд підходів до роботи окремих міністерств і державних органів.

За словами Зеленського, рішення стало результатом низки робочих зустрічей із керівниками уряду, силового блоку та стратегічних державних підприємств. Під час них обговорювали як безпекову ситуацію, так і економіку, енергетику, міжнародну співпрацю та підготовку країни до наступного опалювального сезону.

Президент пояснив, що Україна змінює підхід до реалізації внутрішньої та зовнішньої політики. Зокрема, кожен із ключових міжнародних напрямів отримає окремого відповідального, який координуватиме співпрацю з партнерами та відповідатиме за виконання досягнутих домовленостей.

Саме тоді Зеленський уперше публічно заявив про необхідність оновлення Кабінету Міністрів.

Після звернення глави держави тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що завершує роботу на посаді. Вона подякувала президенту за довіру та наголосила, що для неї було честю очолювати уряд у найважчий період повномасштабної війни.

Ще до офіційних кадрових рішень народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Верховна Рада найближчим часом розгляне питання звільнення прем’єр-міністерки та інших членів уряду. За його словами, після цього парламент мав перейти до формування нового складу Кабінету Міністрів.

Паралельно Зеленський провів серію окремих зустрічей із керівниками ключових відомств.

За інформацією Ярослава Железняка, серед претендентів розглядалися голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов.

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