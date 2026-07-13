Очільник Нафтогазу Сергій Корецький: біографія можливого нового прем’єр-міністра

Після інформації про майбутню відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у політичних колах почали називати можливих претендентів на посаду глави уряду.

Серед основних кандидатів — чинний голова правління групи Нафтогаз Сергій Корецький.

Володимир Зеленський уже провів із ним робочу зустріч. Біографія претендента на посаду голови уряду — у матеріалі.

Біографія Сергія Корецького

Сергій Корецький народився у Луцьку. Він має технічну і економічну освіту. Корецький закінчив Луцький державний технічний університетза спеціальністю Машинобудування та Економіка бізнесу.

Також він навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за напрямом Видобування нафти та газу.

У 2019 році Корецький завершив програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Кар’єру в паливному бізнесі він розпочав наприкінці 1990-х років. Першою посадою стала робота охоронцем у Continuum Group, заснованій Ігорем Єремеєвим.

Згодом Корецький перейшов до управлінської діяльності, став генеральним директором керівної компанії, а у 2013 році очолив мережу автозаправних станцій WOG.

У 2018 році він залишив компанію та зайнявся власним бізнесом. Корецький створив бренд кави та мережу кав’ярень Idealist Coffee Co, однак у 2021 році вийшов зі складу її бенефіціарів.

Паралельно, з серпня 2019 року до листопада 2022 року, він був співзасновником і головою правління швейцарської енерготрейдингової компанії Centurion Group SA.

Новий етап кар’єри Корецького розпочався восени 2022 року після переходу у державну власність енергетичних активів, які раніше контролював Ігор Коломойський. Тоді його призначили керівником Укрнафти та Укртатнафти.

За час його керівництва Укрнафта, яка протягом 2013–2022 років накопичила понад 10 млрд грн збитків, стала прибутковою організацією.

За підсумками 2023–2024 років компанія отримала близько 40 млрд грн чистого прибутку.

Сам Корецький пояснював покращення фінансових результатів переходом на прозорі закупівлі через систему Prozorro, відмовою від посередників та зміною принципів співпраці з Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

У квітні 2025 року Корецький очолив групу Нафтогаз. Його призначили за результатами відкритого конкурсу, участь у якому взяли 62 кандидати.

Відбір проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry, а серед ключових завдань нового керівника уряд визначив збільшення власного видобутку природного газу та зміцнення енергетичної незалежності України.

За підсумками 2025 року виручка групи Нафтогаз зросла до 270,9 млрд грн, що на 5,7% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток компанії скоротився з 37,9 млрд грн до 5,83 млрд грн.

Основною причиною такого зниження називали суттєве зростання витрат, передусім через масштабний імпорт природного газу. Загалом у структурі групи працюють близько 100 тисяч співробітників.

Що відомо про зустріч Зеленського та Корецького

12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку оновлення складу Кабінету Міністрів та розповів про зустріч із Сергієм Корецьким.

Під час розмови обговорювали кроки, необхідні для підвищення стійкості країни та реалізації нової політичної стратегії.

Зокрема, говорили про реагування на постійні російські атаки по енергетичній інфраструктурі, паливних об’єктах та інших критично важливих елементах економіки, особливо у прикордонних і прифронтових регіонах.

Джерело фото: Нафтогаз України.

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