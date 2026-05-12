Кабмін розширив до 33 список країн для спрощеного набуття громадянства України: деталі

Україна робить рішучий крок назустріч глобальному українству та іноземним союзникам. Кабінет Міністрів України своєю постановою №589 суттєво розширив перелік держав, громадяни яких можуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою.

Якщо раніше до цього списку входили лише п’ять країн (США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія), то тепер перелік налічує 33 держави — подробиці читай в матеріалі.

Україна впроваджує спрощений порядок набуття громадянства для ЄС, Британії та Швейцарії

Окрім вищезгаданих “першопрохідців”, тепер спрощено отримати паспорт України можуть громадяни таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Швеція.

Головна новація полягає у скасуванні вимоги письмово зобов’язуватися відмовитися від іноземного громадянства. Тепер замість складної бюрократичної процедури виходу з підданства іншої країни іноземцю достатньо подати декларацію про визнання себе громадянином України.

Більше того, уряд дозволив робити це дистанційно — через онлайн-сервіси, що значно полегшує процес для діаспори. Втім, базові вимоги для кандидатів залишаються в силі:

П’ятирічне проживання на території України.

Складання іспитів на знання державної мови, історії та основ Конституції.

Для тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках або має особливі заслуги перед державою, правила ще лояльніші.

Воїнам-іноземцям не потрібно чекати п’ять років, а іспити з історії та мови вони можуть скласти вже після набуття громадянства — протягом двох та трьох років відповідно. Також пільги діють для біженців та подружжів громадян України.

Головна мета реформи — втримати людський капітал. Як зазначає BBC, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що цільовою аудиторією є українські громади у світі, зокрема потужна діаспора в США та Канаді, яка налічує понад 2,3 мільйона осіб.

Влада сподівається, що можливість зберегти два паспорти стане тим якорем, який не дозволить мільйонам біженців у Європі остаточно розірвати зв’язки з Батьківщиною.

