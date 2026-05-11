Реформа мобілізації в Україні: що відомо про зміни у процесі призову військовозобов’язаних

Українське військо стоїть на порозі наймасштабнішої структурної реформи з початку повномасштабного вторгнення.

У травні 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував перехід від невизначеності до моделі професійної визначеності, яка має розв’язати болючі питання демобілізації, низьких виплат та зловживань під час призову — подробиці реформи мобілізації читай в матеріалі.

Реформа мобілізації: що готує влада України

Демобілізація та чіткий термін служби

Ключовим нововведенням є впровадження трьох типів контрактів із фіксованими термінами служби. Для чинних військових на бойових посадах пропонується термін у 10 місяців, для новобранців на аналогічні позиції — 14 місяців, а для всіх інших спеціальностей — 2 роки.

Важливо, що попередній досвід служби не зараховуватиметься в новий контракт, проте він безпосередньо впливатиме на тривалість індивідуальної відстрочки після звільнення в запас.

Реформа грошового забезпечення військовослужбовців — 10/20/40

Фінансова складова реформи передбачає радикальне підвищення мотивації через систему 10/20/40. За цією схемою боєць отримуватиме 10 тисяч грн за день перебування на позиції, 20 тис. — за ударно-пошукові дії та 40 — за активний наступ.

За таких умов піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, зможе заробляти від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. При цьому мінімальну зарплату в тилу планують підняти до 30 тис.

Хоча Міністерство фінансів попередньо підтримує ініціативу, її реалізація потребуватиме додаткових 60 мільярдів грн до кінця року, джерела яких у державному бюджеті на 2026 рік поки що чітко не визначені.

Реформа мобілізації: ліквідація ТЦК та СП на користь Офісу резерву+

Паралельно з фінансовими змінами, як зазначає УП, готується ліквідація звичних ТЦК та СП.

Замість них мають з’явитися Офіси резерву+, розділені на два ключові підрозділи: офіси комплектування та офіси супроводу.

Перші займатимуться виключно рекрутингом, обліком та професійним відбором через спеціальні хаби комплектування. Другі — повністю переберуть на себе соціальну функцію: виплати пораненим, допомогу сім’ям загиблих та цифровізацію довідок, що має зняти з бойових офіцерів невластиве їм адміністративне навантаження.

Проте реформа стикається з серйозним опором у питанні “вуличного оповіщення”: Міністерство оборони прагне передати функцію затримання порушників виключно Національній поліції, тоді як керівництво МВС побоюється репутаційних втрат.

Залучення фахових фахівців для потреб фронту

Окремим фронтом реформи є повне перезавантаження ВЛК та перехід до “таргетованого оповіщення”.

Завдяки інтеграції баз даних Обері із реєстрами Нацполіції та Держприкордонслужби, держава планує відмовитися від масового розсилання повісток на користь точкового залучення фахівців — водіїв, медиків або IT-спеціалістів — відповідно до актуальних потреб фронту.

Цифровізація медичних карток має виключити випадки мобілізації непридатних до служби осіб. Попри те, що остаточні законопроєкти ще перебувають на стадії узгодження, влада запевняє, що перші реальні зміни в системі мобілізації відбудуться вже до кінця 2026 року.

