Мобілізація з 1 травня 2026: яких змін зазнає процес призову військовозобов’язаних

Попри відсутність радикальних змін безпосередньо у тексті базового закону станом на 1 травня, у Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, покликаних збалансувати систему та посилити захист прав громадян.

Читай в матеріалі, яка буде мобілізація з 1 травня 2026 та які зміни чекають на громадян України.

Мобілізація з 1 травня 2026: що зміниться з початку місяця

Як пояснює адвокат Данило Трясов у коментарі Фактам ICTV, ключовою ініціативою є запровадження так званих дзеркальних штрафів для працівників ТЦК. Зокрема, за незаконне внесення особи до реєстру військовозобов’язаних посадовцям може загрожувати штраф у розмірі 170 тис. грн.

Паралельно пропонується автоматичне скасування безпідставних штрафів для цивільних та спрощення процедури зняття з розшуку жінок, які потрапили до баз через технічні помилки.

Важливим нововведенням може стати надання ДБР права автоматично відкривати провадження за фактами порушень, зафіксованих на відео, без необхідності додаткового звернення від постраждалих, що має стати запобіжником проти випадків насильної мобілізації.

На тлі чуток про призов жінок у Міністерстві оборони та Командуванні Сухопутних військ надали чіткі роз’яснення: жодних планів щодо обов’язкової мобілізації жінок не існує. Квітневий інцидент із жінками, які помилково отримали статус у розшуку в застосунку Резерв+, визнано технічним збоєм на рівні одного з ТЦК.

Наразі всі помилкові статуси скасовано, а Міністерство розробляє технічні запобіжники для унеможливлення подібних ситуацій.

Генеральний штаб ЗСУ з травня запроваджує оновлену логіку внутрішнього документообігу, спрямовану на боротьбу з бюрократією. Головна зміна полягає у виключенні проміжних ланок під час подання документів на призначення або переведення військовослужбовців.

Тепер рапорти та накази прямують безпосередньо від військової частини до Генштабу. Очікується, що це не лише пришвидшить кадрові рішення, а й зменшить кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Крім того, рекомендаційні листи для переведення повністю переходять у цифровий формат.

Для молодих людей віком від 18 до 25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони, з травня починає повноцінно діяти норма про гарантовану відстрочку. Після завершення служби за таким контрактом громадяни отримують право на 12 місяців відпочинку від мобілізації, а повторний призов у цей період можливий лише за їхньою власною згодою.

Відтепер ТЦК припиняють прямий прийом паперових заяв на оформлення відстрочки.

Для отримання законного звільнення від призову громадянам необхідно скористатися одним із двох нових механізмів: цифровим застосунком Резерв+ або звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

Цифровий шлях через Резерв+ доступний для тих осіб, чиї дані вже містяться в державних електронних реєстрах. Після підтвердження статусу в додатку варто обов’язково завантажувати розширену виписку у форматі PDF або мати при собі її роздруковану копію для пред’явлення під час перевірки документів.

У випадках, коли документи існують лише в паперовому вигляді, оформлення здійснюється через ЦНАП. Адміністратори центрів сканують надані папери та дистанційно передають їх до ТЦК для подальшої обробки.

Важливою гарантією нових правил є те, що протягом періоду розгляду заяви, який зазвичай триває від 7 до 14 днів, військовозобов’язану особу офіційно заборонено мобілізувати або направляти на проходження військово-лікарської комісії.

