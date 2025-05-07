Війна в Україні

Загадковий Орешник чи міжконтинентальна балістика: характеристики ракети

Марія Дзюба, редакторка сайту 07 Травня 2025, 10:45
Орешнік
Карта тривог онлайн
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