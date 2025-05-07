Загадковий Орешник чи міжконтинентальна балістика: характеристики ракети

Україна стала першою країною у світі, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

ЗСУ підтвердили цей факт, зазначивши, що це перший випадок застосування такого виду озброєння в історії.

Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами, — зазначається у повідомленні.

Ракета Орешник: що за нова розробка

Російська сторона повідомила про випробування балістичної ракети середньої дальності Орешник, яку запустили по території України, зокрема по Дніпру.

Провідний спеціаліст із радіаційного захисту та ядерний експерт бельгійського відділення Greenpeace, Ян Ванде прокоментував ці дії:

Запуск таких ракет може викликати небезпечні контрзаходи. Окрім цього, використання наддорогих ракет для звичайних цілей не має раціонального виправдання.

Він також нагадав, що такі дії порушують попередні міжнародні угоди, включно з Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

За офіційними даними, ця ракета призначена для доставлення ядерних зарядів, однак цього разу її застосували без бойової частини.

Повітряні Сили України: МБР збивати неможливо

Повітряні Сили Збройних Сил України заявили, що збивати міжконтинентальні балістичні ракети Україна наразі не має можливості.

Ракети такого типу, як Орешник, є складними для виявлення і перехоплення. За словами військового експерта Киричевського, подібні ракети виявляються лише за допомогою загоризонтних радіолокаційних станцій.

Визначити на радарі таку повітряну ціль, яка залітає в космос, – це компетенція, яку мають лише військовослужбовці НАТО, – пояснює експерт у коментарі для LIGA.net.

Зеленський: Путін використовує Україну як полігон

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що Росія використовує Україну як полігон для випробувань нових видів ракет.

Він наголосив, що Кремль боїться втратити контроль і намагається знайти зброю навіть у таких країнах, як Іран та Північна Корея.

За його словами, характеристики використаної ракети — швидкість і висота — відповідають міжконтинентальній балістичній.

Сьогодні була нова російська ракета. Тривають експертизи, але очевидно, що Росія боїться нормального життя поруч із собою. Вона боїться, коли країна хоче бути незалежною і має на це право, — заявив Зеленський.

Гіперзвукові ракети: чому вони небезпечні

Ракета Орешник має гіперзвукову швидкість, що перевищує 20 Махів. Це робить її призначеною для доставки ядерних боєголовок та значно ускладнює перехоплення.

Як пояснив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, для успішного перехоплення таких ракет їх необхідно знешкоджувати ще на великій висоті до моменту поділу на бойові блоки.

Однак системи для цього — такі як SM-3 чи THAAD (протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення) — є у дуже обмеженій кількості навіть у США.

Рада Україна-НАТО скликає термінову зустріч 26 листопада у Брюсселі з ініціативи України, щоб обговорити застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку правитель Кремля представив як експериментальну ракету Орешник, створену на основі старішої МБР Рубєж, що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

Україна потребує посилення сучасної протиповітряної оборони

Інцидент із застосуванням міжконтинентальних і гіперзвукових балістичних ракет підкреслює складність їхнього перехоплення, що вимагає найсучаснішого озброєння.

Ці технології залишаються вкрай рідкісними навіть серед провідних країн світу. Вивчення механізмів дії таких ракет, їхніх видів, дальності й швидкості ураження є ключовим для розуміння нових загроз у сучасній війні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.