Фільми на вечір: пропонуємо тобі подивитись топ-5 від редакції Вікна-новини

Фільми — це не лише задоволення для художнього пориву твоєї особистості чи милування улюбленими акторами. Кінематограф став джерелом нових знань: історичні, документальні, біографічні фільми дедалі більше цікавлять глядачів.

Або ж навпаки — романтичні історії, фантастичні казкові герої та блокбастери про перемогу добра над злом заряджають на хороший настрій та відривають від інформаційного потоку воєнної тематики.

Редакція Вікна-новини підготувала для тебе фільми на вечір різних жанрів, щоб твій вечір був цікавим. До списку увійшли як українські, так і світові стрічки.

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Стрічка 2017 року є трилером американсько-австралійського виробництва режисера Пола Керрі. Кінокартина зачіпає одночасно декілька питань, що завжди знаходять зацікавлення у суспільства: любовний трикутник, подорожі у часі, мистецтво та розслідування. Всі ці ключові аспекти різних жанрів вдало поєдналися в одному фільмі, супроводжуючись балетом та неймовірним музичним плейлістом.

Тож у фільмі ти знайдеш відповіді на такі запитання:

чи справді всім жінкам подобаються погані хлопці?

Чи можливий зв’язок між закоханими на рівні всесвіту?

Подорожі в часі: очікування та реальність.

Як працюють авіадиспетчери?

Чому літаки такі красиві?

До того ж роль головного чоловіка кінострічки грає Міхіль Гаусман — зірка таких відомих кіноробіт, як Гра Престолів, Хлопчик на ім’я Різдво, Всесвітня війна Z.

Тож якщо ти любиш красиві історії кохання та творчість Лізи Джеррард, цей фільм точно стане одним із твоїх улюблених!

Соціальна дилема

Кажуть, що після перегляду американського документального фільму 2020 року режисера Джеффа Орловського Соціальна дилема хочеться видалити соціальні мережі. Стрічка розповідає про реалії життя в онлайні — колишні та нинішні співробітники топових соціальних мереж розповідають, чому Facebook, Instagram, Twitter та інші ресурси, де ви проводите час, стануть причиною антиутопічного майбутнього.

Фільм познайомить тебе з:

ідеологами соціальних мереж;

справжньою метою створення Facebook та Instagram;

чому соціальні мережі можуть бути причиною громадських воєн?

чи можна перебувати в безпеці, коли твій телефон лежить поряд з тобою?

Двогодинний фільм перенесе тебе на іншу сторону інтернет-життя, щоб розповісти про всі небезпеки, які насправді має під собою глобальна мережа Інтернет. Наприкінці герої стрічки дають глядачам поради, що робити, щоб вирватися з цього кола інформаційної конфронтації та чи можливо це взагалі. Чи дослухатися до них — справа кожного з нас.

Проект Адам

Цей художній, науково-фантастичний фільм режисера Шона Леві вийшов у прокат в Україні уже під час військових дій, 11 березня 2022 року. До речі, Шон Леві відомий також режисерськими роботами фільмів Рожева пантера та Ніч у музеї.

Проект Адам точно стане до вподоби тим, хто любить фантастичні стрічки про подорожі у часі, бойовики та космічні простори. У фільмі ви зустрінете Раяна Рейнольдса та Зої Салдану, відомих також за фільмами Дедпул та Зоряні війни відповідно.

Фільм познайомить тебе з:

роботою квантових фізиків;

альтернативною реальністю світу;

поганими дівчатами;

мистецтвом боїв.

А в українському дубляжі ти отримаєш неймовірні знання з мистецтва заміни ненормативної лексики питомою українською лайкою. Тож дивися фільми з українським дубляжем — поглиблюй знання солов’їної навіть з іноземних фільмів!

Таємний щоденник Симона Петлюри

Це українська кінострічка про одного з ключових постатей української історії часів УНР. Документальний фільм, зрежисований Олесем Янчуком, розповідає про передсмертний період життя Петлюри: уже переїхавши до Франції, він написав секретний щоденник, де розповідається про події, що відбувалися в той знаменний період. У результаті великий українець був жорстоко вбитий Шварцбардом.

Фільм знято за історичними документами.

Грають у стрічці багато відомих українських акторів. Роль Симона Петлюри блискуче зіграв Сергій Фролов — зірка телесеріалів Таємниці, Нюхач та Прислуга. А дружину історичного героя на екранах втілила Ірма Вітовська.

З фільму можна дізнатися:

історичні події часів УНР;

про особисте життя Симона Петлюри;

особливості жорстокості тогочасного періоду;

про вічні претензії Росії на цілісність України;

про героїзм українців.

Вся стрічка стилізована, тож переважають сірі кольори. Це, звісно, додає трагічності до висвітлених подій, проте ми радимо цей біографічний фільм до перегляду з декількох причин: ми мало що знаємо про часи становлення Української держави, коли по той бік зароджувалася більшовицька влада.

По-друге, у час війни з Росією, коли активна фаза протистояння виснажила кожного з нас, варто живити свій настрій боротьби за незалежність ось такими кінороботами, які показують проблему українсько-російського протистояння у розрізі століть.

Пульс

Українська стрічка режисера Сергія Чеботаренка покликана давати людям сили та надію на краще. Це повнометражна спортивна драма, знята на основі реальної історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року, п’ятикратної срібної та бронзової призерки літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років — Оксани Ботурчук.

Головну роль зіграла молода українська кіноакторка Наталія Бабенко, що уже відома за стрічками Таємниці та Дзвонар. Також одну з провідних ролей зіграв Станіслав Боклан.

Фільм розповість про:

біографію однієї із найвідоміших українських паралімпійських чемпіонок;

силу нескореності;

можливості людського тіла;

як Станіслав Боклан може перевтілюватися з кожною кінострічкою в абсолютно різних героїв.

Тож бажаємо тобі гарного перегляду та сподіваємося, що ти знайшов(-ла) щось цікаве для себе із цього списку фільмів від редакції Вікна-новини. А якщо ти любиш читати і хочеш дізнатися більше про історію України, але не знаєш, з чого почати — не біда! Раніше ми готували матеріал про книжки з історії України, які тобі точно буде цікаво читати.