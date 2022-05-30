Фильмы на вечер: предлагаем тебе посмотреть топ-5 от редакции Викна-новости

Фильмы — это не только удовольствие для художественного порыва личности или наслаждение любимыми актерами. Кинематограф стал источником новых знаний: исторические, документальные, биографические фильмы все больше интересуют зрителей.

Или наоборот — романтические истории, фантастические сказочные герои и блокбастеры о победе добра над злом заряжают на хорошее настроение и отрывают от информационного потока военной тематики.

Редакция Викна-новости подготовила для тебя фильмы на вечер разных жанров, чтобы твой вечер был интересным. В список вошли как украинские, так и мировые киноленты.

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Лента 2017 является триллером американо-австралийского производства режиссера Пола Керри. Кинокартина затрагивает одновременно несколько вопросов, которые всегда находят интерес у общества: любовный треугольник, путешествия во времени, искусство и расследование. Все эти ключевые аспекты разных жанров удачно соединились в одном фильме, сопровождаясь балетом и невероятным музыкальным плейлистом.

Итак, в фильме ты найдешь ответы на следующие вопросы:

действительно ли всем женщинам нравятся плохие парни?

Возможна ли связь между влюбленными на уровне вселенной?

Путешествия по времени: ожидания и реальность.

Как работают авиадиспетчеры?

Почему самолеты так красивы?

К тому же роль главного мужчины киноленты играет Михиль Гаусман — звезда таких известных киноработ, как Игра Престолов, Мальчик по имени Рождество, Мировая война Z.

Если ты любишь красивые истории любви и творчество Лизы Джеррард, этот фильм точно станет одним из твоих любимых!

Социальная дилемма

Говорят, что после просмотра американского документального фильма 2020 года режиссера Джеффа Орловского Социальная дилемма хочется удалить социальные сети. Лента рассказывает о реалиях жизни в онлайне — бывшие и нынешние сотрудники топовых социальных сетей рассказывают, почему Facebook, Instagram, Twitter и другие ресурсы, где вы проводите время, станут причиной антиутопического будущего.

Фильм познакомит тебя с:

идеологами социальных сетей;

истинной целью создания Facebook и Instagram;

почему социальные сети могут являться причиной гражданских воен?

можно ли находиться в безопасности, когда телефон лежит рядом с тобой?

Двухчасовой фильм перенесет тебя на другую сторону интернет-жизни, чтобы рассказать обо всех опасностях, которым на самом деле подвергается участник глобальной сети Интернет. В конце герои ленты дают зрителям советы, что делать, чтобы вырваться из этого круга информационной конфронтации, и возможно ли это вообще. Прислушиваться ли к ним — дело каждого из нас.

Проект Адам

Этот художественный научно-фантастический фильм режиссера Шона Леви вышел в прокат в Украине уже во время военных действий, 11 марта 2022 года. Кстати, Шон Леви известен также режиссерскими работами фильмов Розовая пантера и Ночь в музее.

Проект Адам точно понравится тем, кто любит фантастические ленты о путешествиях во времени, боевиках и космических просторах. В фильме вы встретите Райана Рейнольдса и Зои Салдану — известных также по фильмам Дедпул и Звездные войны соответственно.

Фильм познакомит тебя с:

работой квантовых физиков;

альтернативной реальностью мира;

плохими девушками;

искусством боев.

А в украинском дубляже ты получишь невероятные знания искусства замены ненормативной лексики исконно украинской бранью. Итак, смотри фильмы с украинским дубляжем — углубляй знания соловьиной даже из иностранных фильмов!

Тайный дневник Симона Петлюры

Это украинская кинолента об одной из ключевых фигур украинской истории времен УНР. Документальный фильм, срежиссированный Олесем Янчуком, рассказывает о предсмертном периоде жизни Петлюры: уже переехав во Францию, он написал секретный дневник, где рассказывает о событиях, происходивших в этот знаменательный период. В результате великий украинец был жестоко убит Шварцбардом.

Фильм снят по историческим документам.

Играют в фильме многие известные украинские актеры. Роль Симона Петлюры блестяще сыграл Сергей Фролов — звезда телесериалов Тайны, Нюхач и Прислуга. Жену исторического героя на экранах воплотила Ирма Витовская.

Из фильма можно узнать:

исторические события времен УНР;

о личной жизни Симона Петлюры;

особенности жестокости тогдашнего периода;

о вечных претензиях России на целостность Украины;

о героизме украинцев.

Вся лента стилизована, поэтому преобладают серые цвета. Это, конечно, добавляет трагичности ко всем освещенным событиям, но мы рекомендуем этот биографический фильм к просмотру по нескольким причинам: мы мало что знаем о временах становления Украинского государства, когда по ту сторону зарождалась большевистская власть.

Во-вторых, во время войны с Россией, когда активная фаза противостояния истощила каждого из нас, стоит питать свое настроение борьбы за независимость такими киноработами, которые показывают проблему украинско-российского противостояния в разрезе веков.

Пульс

Украинская лента режиссера Сергея Чеботаренко призвана давать людям силы и надежду на лучшее. Это украинская полнометражная спортивная драма, снятая на основе реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратного серебряного и бронзового призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов — Оксаны Ботурчук.

Главную роль сыграла молодая украинская киноактриса Наталья Бабенко, уже известная по лентам Тайны и Дзвонарь. Также одну из ведущих ролей сыграл Станислав Боклан.

Фильм расскажет о:

биографии одной из известнейших украинских паралимпийских чемпионок;

силе непокорности;

возможностях человеческого тела;

как Станислав Боклан может перевоплощаться с каждой кинолентой в совершенно разных героев.

Желаем тебе хорошего просмотра и надеемся, что ты нашел что-то интересное для себя из этого списка фильмов от редакции Викна-новости. А если ты любишь читать и хочешь больше узнать об истории Украины, но не знаешь, с чего начать — не беда! Ранее мы готовили материал о книгах по истории Украины, которые тебе будет интересно читать.