Рецепт алкогольного и безалкогольного глинтвейна — для твоего волшебного вечера

В новогодних праздниках есть столько магии, романтики и чудес, что ждут их не только дети, но и взрослые. Секрет всей новогодней магии — в маленьких безделушках, ритуалах и сближающих традициях, которые дарят тепло и приятные воспоминания.

Одной из таких мелочей является глинтвейн. Его считают одним из главных атрибутов праздничного настроения.

Ведь именно глинтвейн создает тёплую атмосферу для общения с родными и хорошо согревает в морозную погоду. Возможно, именно поэтому его можно встретить на каждой праздничной ярмарке.

Еще больше магии глинтвейн может подарить, если варить его дома самостоятельно. Это не просто интересно, но такой процесс может стать предновогодней семейной традицией, что подарит теплые эмоции и воспоминания.

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Не откажутся от него даже люди, не употребляющие алкоголь, так как глинтвейн может и не содержать его.

Сегодня мы поделимся крафтовыми рецептами новогоднего глинтвейна с алкоголем и без, который добавит атмосферы в твой праздник.

Рецепт новогоднего глинтвейна с алкоголем

Твоя кухня погрузится в полный Jingle bells от ароматов глинтвейна. Для классического новогоднего рецепта тебе понадобится:

375 мл красного сухого вина

1 ст. л. свежего имбиря

1 звездочка бадьяна (аниса)

2 шт. гвоздики

1 апельсин

1 маленькое яблоко

1 лимон

1 ч. л. порошка или 1 палочка корицы

50 г сахара или меда

Первый этап — подготовительный. Нарежь апельсин, лимон и яблоко тонкими кружочками. Имбирь почисть и нарежь пластинками средней толщины, а палочку корицы измельчи.

В кастрюле смешай вино и все подготовленные ингредиенты, не забудь про сахар или мед. Все вместе на среднем огне доведи до состояния предкипения, после чего убавь огонь и подводи напиток до готовности в течение пяти – шести минут.

Важно, чтобы вино не кипело, так оно рискует потерять вкусовые качества.

После этого останется только разлить глинтвейн по красивым праздничным стаканам или любимым чашкам, украсить ломтиком апельсина, лимона и наслаждаться.

Рецепт безалкогольного глинтвейна

Люди, исключившие алкоголь из своего рациона, тоже могут насладиться ароматным глинтвейном и не предать своей позиции.

Безалкогольный глинтвейн почти никак не отличается по вкусовым качествам от обычного. Там также хорошо раскрывается ароматный букет из специй и цитрусовых.

Ингредиенты

1 л красного виноградного сока

1 стакан воды

1 ст. л цедры лимона

1 апельсин

1 яблоко

3 шт. гвоздики

3-4 горошины душистого перца

0,5 ч. л. тертого имбиря

0,5 ч. л. корицы

1 звездочка бадьяна (аниса)

3 щепотки кардамона

1 ст. л. меда

Технология приготовления безалкогольного глинтвейна почти ничем не отличается от обычного. Сначала подготовь фрукты: нарежь апельсин и яблоки кружочками, натри цедру лимона и измельчи специи.

Красный виноградный сок налей в кастрюлю и добавь туда все подготовленные ингредиенты. Всё вместе нужно хорошо прогреть, снять с огня и подержать под крышкой около 20 минут.

Мед следует добавлять уже при подаче, наливая его сразу в бокалы.

Готовый глинтвейн останется процедить через сито и подавать горячим, украсив палочкой корицы и ломтиками фруктов.

Если пить глинтвейн уже не так интересно, можешь запечь яблоки со вкусом глинтвейна по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

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