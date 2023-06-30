Требует усилий и времени, но результат — невероятный! Как приготовить малиновое вино: пошаговый рецепт

Хорошим и вкусным вином можно наслаждаться в любое время года. Кстати, знал(-а) ли ты, что домашнее вино готовить вообще не сложно, но оно требует твоего времени. А поскольку сейчас сезон малины — предлагаем сделать вино именно из этих ягод.
Читай рецепт приготовления малинового вина — в нашем материале.
Для приготовления вина из малины не нужно много ингредиентов. При желании, ты можешь увеличить или уменьшить пропорции продуктов, чтобы сделать необходимое количество вина.
Ингредиенты
Приготовление
Прежде всего тебе необходимо перебрать малину, чтобы не было гнилых или поврежденных ягод. Но не мой ее, чтобы не смыть дрожжи, которые находятся на поверхности малины.
Пересыпаем ягоды в тару, которая подходит для брожения и толчем, превращая их в однородную массу.
Добавь 300 г сахара и 700 мл чистой воды. Далее все тщательно перемешай и закрой, установив гидрозатвор, и поставь бродить малину в теплое место.
Также помни, что тара, в которую ты залил(-ла) для брожения однородную массу должна быть заполнена не более, чем на 70%.
Также помни, что тара, в которую ты залил(-ла) для брожения однородную массу должна быть заполнена не более, чем на 70%.
Далее оставь все бродить на 10 суток, но важно один раз в день снимать крышку и перемешивать содержимое тары.
По истечению этого срока переходим к этапу фильтрации вина. Прежде всего, необходимо процедить вино с помощью пластиковой трубочки или марли от выжимок.
Перелей наше будущее вино в чистую бутыль. 300 мл воды и 100 г сахара смешай и добавь к вину. Закрой все гидрозатвором и оставь бродить на три дня.
Фото: Unsplash
По истечению этого срока открой бутыль и отлей из нее небольшое количество вина и разведи в нем 100 г сахара, после чего вылей все обратно в тару.
Снова установи гидрозатвор и поставь бутыль в теплое и темное место на 25-60 дней. Но заметим, если вино будет бродить дольше, чем месяц — перелей его без осадка в чистую бутыль.
Снова установи гидрозатвор и поставь бутыль в теплое и темное место на 25-60 дней. Но заметим, если вино будет бродить дольше, чем месяц — перелей его без осадка в чистую бутыль.
По окончании брожения перелей вино из малины, фильтруя его через пластиковую трубку. Наполни бутыль до краев, герметично закрой и оставь напиток созревать в темном и прохладном месте.
Хранить малиновое вино нужно в плотно закупоренных бутылках в прохладном месте.
Приятного аппетита!
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