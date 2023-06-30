Требует усилий и времени, но результат — невероятный! Как приготовить малиновое вино: пошаговый рецепт

Хорошим и вкусным вином можно наслаждаться в любое время года. Кстати, знал(-а) ли ты, что домашнее вино готовить вообще не сложно, но оно требует твоего времени. А поскольку сейчас сезон малины — предлагаем сделать вино именно из этих ягод.

Читай рецепт приготовления малинового вина — в нашем материале.

Малиновое вино: пошаговый рецепт

Для приготовления вина из малины не нужно много ингредиентов. При желании, ты можешь увеличить или уменьшить пропорции продуктов, чтобы сделать необходимое количество вина.

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Ингредиенты

1 кг малины;

500 г сахара;

1 л воды.

Приготовление

Прежде всего тебе необходимо перебрать малину, чтобы не было гнилых или поврежденных ягод. Но не мой ее, чтобы не смыть дрожжи, которые находятся на поверхности малины.

Пересыпаем ягоды в тару, которая подходит для брожения и толчем, превращая их в однородную массу.

Добавь 300 г сахара и 700 мл чистой воды. Далее все тщательно перемешай и закрой, установив гидрозатвор, и поставь бродить малину в теплое место.

Также помни, что тара, в которую ты залил(-ла) для брожения однородную массу должна быть заполнена не более, чем на 70%.

Далее оставь все бродить на 10 суток, но важно один раз в день снимать крышку и перемешивать содержимое тары.

По истечению этого срока переходим к этапу фильтрации вина. Прежде всего, необходимо процедить вино с помощью пластиковой трубочки или марли от выжимок.

Перелей наше будущее вино в чистую бутыль. 300 мл воды и 100 г сахара смешай и добавь к вину. Закрой все гидрозатвором и оставь бродить на три дня.

По истечению этого срока открой бутыль и отлей из нее небольшое количество вина и разведи в нем 100 г сахара, после чего вылей все обратно в тару.

Снова установи гидрозатвор и поставь бутыль в теплое и темное место на 25-60 дней. Но заметим, если вино будет бродить дольше, чем месяц — перелей его без осадка в чистую бутыль.

По окончании брожения перелей вино из малины, фильтруя его через пластиковую трубку. Наполни бутыль до краев, герметично закрой и оставь напиток созревать в темном и прохладном месте.

Хранить малиновое вино нужно в плотно закупоренных бутылках в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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