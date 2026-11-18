Маринованная спаржевая фасоль — это вкусная и полезная заготовка на зиму, насыщенная витаминами и полезными микроэлементами. Рассказываем, как замаринировать стручковую фасоль на зиму, чтобы сохранить ее хрустящую структуру и сочный вкус.
Маринованная спаржевая фасоль на зиму: рецепт приготовления
Маринованная спаржевая фасоль на зиму: ингредиенты
Традиционный рецепт маринованной спаржевой фасоли на зиму выглядит так:
- Спаржевая фасоль — 1 кг;
- Чеснок — 3-4 зубчика;
- Острый перец — можно добавить по желанию для пикантности;
- Лавровый лист — 1-2 шт.;
- Душистый перец (горошком) — 5-8 шт.;
- Зонтики укропа — 1-2 шт. (можно взять семена).
- Соль — 1 ст. л. (без горки);
- Сахар — 2 ст. л.;
- Уксус (9%) — 3 ст. л. (добавляем в самом конце).
Перед приготовлением маринада для стручковой фасоли нужно сделать следующее:
- Промыть, удалить кончики и порезать на кусочки примерно по 3-4 см.
- Проварить стручки в кипящей воде около 3 мин. Затем переложить в холодную воду. Это позволит сохранить ее упругость.
- Подготовить банки. Для этого хорошо их вымой, затем обдай кипятком или простерилизуй (кипяти банки 20-25 мин на маленьком огне). На 1 кг фасоли достаточно 3 полулитровых банок.
Маринованная спаржевая фасоль на зиму: процесс приготовления
На дно банок положи чеснок, лавровый лист, черный перец и укроп. Остальные ингредиенты смешай в кастрюле с 1 л воды. Дождись, пока соль и сахар растворятся, постепенно помешивая маринад. Когда он закипит, можно добавлять уксус.
Плотно выложи фасоль в банки и залей горячим раствором под самый верх. Закатай крышки и дай банкам остыть. Можно замотать их в полотенце, чтобы они остывали постепенно. Хранить такую консервацию можно около полугода.
Как замариновать спаржевую фасоль на зиму без стерилизации
Чтобы законсервировать фасоль без стерилизации банок, нужно придерживаться таких шагов:
- Уксус добавлять не в маринад во время варки, а непосредственно в банки перед тем, как залить раствор. В полулитровые банки достаточно по 1-1,5 ложки уксуса, в литровые — по 2-3 ложки.
- Слить маринад обратно в кастрюлю, довести его до кипения и проварить несколько минут. Затем снова залить фасоль, полностью покрыв ее.
- После закатки банки нужно перевернуть вверх дном, после чего закутать полотенцем или пледом.
Как заготовить свежую спаржевую фасоль на зиму
Самый простой способ заготовить стручковую фасоль — заморозить. Для этого достаточно помыть и перебрать стручки, обрезать кончики и высушить на полотенце. Затем ее можно класть в морозилку.
Впрочем, мы рекомендуем попробовать рецепты маринованной фасоли. Она не менее полезна, но также и очень вкусная. Открыв зимой банку с такой фасолью, ты получишь готовый салат на стол.
Узнай также, сколько нужно варить спаржевую фасоль, чтобы она оставалась хрусткой и упругой.
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