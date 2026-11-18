Маринованная спаржевая фасоль — это вкусная и полезная заготовка на зиму, насыщенная витаминами и полезными микроэлементами. Рассказываем, как замаринировать стручковую фасоль на зиму, чтобы сохранить ее хрустящую структуру и сочный вкус.

Маринованная спаржевая фасоль на зиму: рецепт приготовления

Маринованная спаржевая фасоль на зиму: ингредиенты

Традиционный рецепт маринованной спаржевой фасоли на зиму выглядит так:

Спаржевая фасоль — 1 кг;

Чеснок — 3-4 зубчика;

Острый перец — можно добавить по желанию для пикантности;

Лавровый лист — 1-2 шт.;

Душистый перец (горошком) — 5-8 шт.;

Зонтики укропа — 1-2 шт. (можно взять семена).

Соль — 1 ст. л. (без горки);

Сахар — 2 ст. л.;

Уксус (9%) — 3 ст. л. (добавляем в самом конце).

Перед приготовлением маринада для стручковой фасоли нужно сделать следующее:

Промыть, удалить кончики и порезать на кусочки примерно по 3-4 см. Проварить стручки в кипящей воде около 3 мин. Затем переложить в холодную воду. Это позволит сохранить ее упругость. Подготовить банки. Для этого хорошо их вымой, затем обдай кипятком или простерилизуй (кипяти банки 20-25 мин на маленьком огне). На 1 кг фасоли достаточно 3 полулитровых банок.

Маринованная спаржевая фасоль на зиму: процесс приготовления

На дно банок положи чеснок, лавровый лист, черный перец и укроп. Остальные ингредиенты смешай в кастрюле с 1 л воды. Дождись, пока соль и сахар растворятся, постепенно помешивая маринад. Когда он закипит, можно добавлять уксус.

Плотно выложи фасоль в банки и залей горячим раствором под самый верх. Закатай крышки и дай банкам остыть. Можно замотать их в полотенце, чтобы они остывали постепенно. Хранить такую консервацию можно около полугода.

Как замариновать спаржевую фасоль на зиму без стерилизации

Чтобы законсервировать фасоль без стерилизации банок, нужно придерживаться таких шагов:

Уксус добавлять не в маринад во время варки, а непосредственно в банки перед тем, как залить раствор. В полулитровые банки достаточно по 1-1,5 ложки уксуса, в литровые — по 2-3 ложки. Слить маринад обратно в кастрюлю, довести его до кипения и проварить несколько минут. Затем снова залить фасоль, полностью покрыв ее. После закатки банки нужно перевернуть вверх дном, после чего закутать полотенцем или пледом.

Как заготовить свежую спаржевую фасоль на зиму

Самый простой способ заготовить стручковую фасоль — заморозить. Для этого достаточно помыть и перебрать стручки, обрезать кончики и высушить на полотенце. Затем ее можно класть в морозилку.

Впрочем, мы рекомендуем попробовать рецепты маринованной фасоли. Она не менее полезна, но также и очень вкусная. Открыв зимой банку с такой фасолью, ты получишь готовый салат на стол.

Узнай также, сколько нужно варить спаржевую фасоль, чтобы она оставалась хрусткой и упругой.

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