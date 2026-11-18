Популярное комнатное дерево, которое часто называют денежным, на самом деле имеет два названия: толстянка, или крассула.
Многие люди верят в то, что оно приносит в дом богатство и удачу. Но как ухаживать за денежным деревом правильно? Правила ухода за денежным деревом читай в материале.
Уход за денежным деревом в домашних условиях
В науке денежное дерево имеет название крассула древовидная. Южная Африка — самый лучший регион для растения.
В украинских семьях можно довольно часто увидеть этот вазон на подоконниках. Растение не требует сложного ухода и хорошо обрезается.
Оно может редко цвести (маленькие, белые цветы). Для того, чтобы увидеть цветение, нужно растить дерево пять – десять лет.
Денежное дерево считается неприхотливым растением. Оно может хорошо расти и в теплом месте, и в прохладном.
Ему даже не нужно много солнца для того, чтобы не болеть. Но обязательно нужно ставить вазон подальше от отопительных приборов и радиаторов.
Уход за денежным деревом: посадка
Почвосмеси для денежного дерева продаются в любом магазине, торгующем продукцией для сада. Его можно садить в субстрате для кактуса или сделать грунт самому.
Как сделать грунт для посадки денежного дерева
- Возьми немного керамзита, речного песка, лиственного перегноя и низинного торфа в соотношении 3:2:2:2.
- Керамзитовые шарики помести на дно емкости.
- Все остальное перемешай и отправь в горшок.
- После этого нужно приступать к посадке.
Денежное дерево не нуждается в пересадке. Горшок для растения можно менять на новый тогда, когда прежний стал мал.
Уход за денежным деревом: освещение
Как отмечалось выше, толстянка — неприхотливое растение, однако бывают случаи, когда она начинает терять листья и форму. Чаще всего причиной этого является неправильное освещение. Рассказываем, как выбрать место для вазона:
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Денежное дерево любит рассеянный свет, поэтому лучше ставить горшок на подоконник с восточной или западной стороны.
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Избегай размещения на южной стороне, поскольку растение может получить ожоги в виде красных пятен от прямого солнечного света.
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Если денежное дерево поставить в глубине комнаты или на северном окне, то ему не будет хватать света. Как результат, побеги станут тонкими и слабыми, а ветки будут клониться к земле под собственным весом.
Не забывай очищать листья денежного дерева от пыли, поскольку это мешает растению дышать. Для этого нужно осторожно протереть листья влажными салфетками. Можно устроить для толстянки легкий теплый душ.
Уход за денежным деревом: основные правила
- Для того, чтобы денежное дерево хорошо росло, в комнате должна быть температура +22-27°С в теплый период, а в холодный — +13-17°С.
- Поливать растение нужно регулярно, не переувлажняя грунт, иначе дерево сгниет.
- Важно также обрезать дерево, ведь оно сильно разрастается и может сломаться от тяжести веток.
- В теплое время года денежное дерево поливают несколько раз в неделю, а в холодное — один раз.
- Дерево нужно подкармливать препаратами для кактусов (в теплое время раз в несколько недель, а в холодное — раз в месяц). Вносить подкормку можно сразу после полива.
- Пересаживать денежное дерево часто нельзя. Оно должно расти в широком, но не в сильно глубоком горшке.
- Если ты хочешь, чтобы вазон рос равномерно, время от времени поворачивай растение к солнцу разными сторонами.
- Чтобы он не клонился, привяжи ствол дерева к деревянной длинной палке.
А тут читай, как размножить денежное дерево, чтобы оно радовало новыми пышными кустиками.
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