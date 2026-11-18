Популярное комнатное дерево, которое часто называют денежным, на самом деле имеет два названия: толстянка, или крассула.

Многие люди верят в то, что оно приносит в дом богатство и удачу. Но как ухаживать за денежным деревом правильно? Правила ухода за денежным деревом читай в материале.

Уход за денежным деревом в домашних условиях

В науке денежное дерево имеет название крассула древовидная. Южная Африка — самый лучший регион для растения.

В украинских семьях можно довольно часто увидеть этот вазон на подоконниках. Растение не требует сложного ухода и хорошо обрезается.

Оно может редко цвести (маленькие, белые цветы). Для того, чтобы увидеть цветение, нужно растить дерево пять – десять лет.

Денежное дерево считается неприхотливым растением. Оно может хорошо расти и в теплом месте, и в прохладном.

Ему даже не нужно много солнца для того, чтобы не болеть. Но обязательно нужно ставить вазон подальше от отопительных приборов и радиаторов.

Уход за денежным деревом: посадка

Почвосмеси для денежного дерева продаются в любом магазине, торгующем продукцией для сада. Его можно садить в субстрате для кактуса или сделать грунт самому.

Как сделать грунт для посадки денежного дерева

Возьми немного керамзита, речного песка, лиственного перегноя и низинного торфа в соотношении 3:2:2:2.

Керамзитовые шарики помести на дно емкости.

Все остальное перемешай и отправь в горшок.

После этого нужно приступать к посадке.

Денежное дерево не нуждается в пересадке. Горшок для растения можно менять на новый тогда, когда прежний стал мал.

Уход за денежным деревом: основные правила

Для того, чтобы денежное дерево хорошо росло, в комнате должна быть температура +22-27°С в теплый период, а в холодный — +13-17°С.

Поливать растение нужно регулярно, не переувлажняя грунт, иначе дерево сгниет.

Важно также обрезать дерево, ведь оно сильно разрастается и может сломаться от тяжести веток.

В теплое время года денежное дерево поливают несколько раз в неделю, а в холодное — один раз.

Дерево нужно подкармливать препаратами для кактусов (в теплое время раз в несколько недель, а в холодное — раз в месяц). Вносить подкормку можно сразу после полива.

Пересаживать денежное дерево часто нельзя. Оно должно расти в широком, но не в сильно глубоком горшке.

Если ты хочешь, чтобы вазон рос равномерно, время от времени поворачивай растение к солнцу разными сторонами.

Чтобы он не клонился, привяжи ствол дерева к деревянной длинной палке.

А тут читай, как размножить денежное дерево, чтобы оно радовало новыми пышными кустиками.

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