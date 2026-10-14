Как ухаживать за замиокулькасом, чтобы долларовое дерево отблагодарило тебя за заботу

Неприхотлив, очень красив и с отличной репутацией спутника изобилия — все эти добродетели делают замиокулькас одним из самых привлекательных комнатных растений. “Долларовое дерево”, как его еще называют, частенько дарят на дни рождения или новоселье, и у новых хозяев возникает вопрос: что же теперь с ним делать? Как ухаживать за замиокулькасом, чтобы ему было хорошо в твоем доме — читай в нашем материале.
Как ухаживать за замиокулькасом дома
Самое главное, что тебе нужно знать о растении: замиокулькас — суккулент. Имеет плотные зеленые листья и раскидистые корни, которые способны надолго запасать воду, в природе они приспособлены к затяжным периодам засухи. Если хорошо ухаживать за растением, оно вырастет большим — больше метра. Цветет в домашних условиях замиокулькас крайне редко. А теперь разберемся с главными принципами, как ухаживать за змиокулькасом дома:
Ищем место с правильным освещением
- Замиокулькас — субтропическое и теплолюбивое растение полупустынь Африки. Поэтому он предпочитает хорошо освещенный подоконник с южной стороны дома. Но терпит и полутень.
- Если поставить замиокулькас в совершенно неосвещенный уголок, это замедлит его развитие.
- Чтобы листья замиокулькаса не потеряли своего прямостойного положения, а само растение сохранило форму, горшок нужно периодически вращать.
Настраиваем температурный режим
Замиокулькас будет признателен даже за жару, а вот зимой цветку комфортно при +15…+18 градусах.
Поливаем как обычный суккулент
В вопросе, как ухаживать за змиокулькасом, едва ли не главным является его правильный полив. Не стоит забывать, что это суккулентное засухоустойчивое растение, которое накапливает влагу в полуподземном стебле, что позволяет ему переживать периоды засухи. А вот слишком обильный полив, особенно холодной водой, или застой влаги в горшке способны убить растение. Даже несколько часов затопления начинают вызывать отмирание корней замиокулькаса.
Растение может обойтись без влаги больше недели.
- Замиокулькас лучше меньше полить, чем переувлажнить. Ориентируйся на состояние земляного кома в горшке с растением.
- Летом обильно поливай примерно раз в неделю. Не оставляй воду в поддоне.
- Зимой держи замиокулькас на сухом пайке, увлажняя почву редко и только при наличии признаков явного пересыхания.
- Отстаивай воду перед поливом.
- Опрыскивание для замиокулькаса неактуально, а вот теплый душ ежемесячно поможет смыть пыль с листьев.
Подкармливаем замиокулькас
В период активного роста нужно раз в две недели замиокулькас подкармливать удобрениями для кактусов и суккулентов.
Как ухаживать за замиокулькасом: пересадка растения в домашних условиях
Замиокулькас развивается крайне медленно, поэтому молодые растения следует пересаживать ежегодно. А вот взрослым особям замиокулькаса меняем почву раз в 3-4 года.
Лучшим временем для пересадки замиокулькаса является весна, идеально — конец марта.
Пересаживать замиокулькас нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему, состоящую из плотных клубней. При уходе за замиокулькасом возьми на заметку:
Сок долларового дерева ядовит, может вызвать жжение и зуд кожи рук, поэтому пересаживай растение в перчатках.
У замиокулькаса достаточно большая корневая система, и он предпочитает высокие горшки. Пересадку производят, когда кончик корней растения появится из дренажных отверстий горшка.
Если горшок будет слишком велик, рост растения затормозится, пока он не освоит весь горшок.
- При пересадке горшок выбирай чуть больше, чем предыдущий. Лучше всего, если его диаметр будет на 2-3 см больше.
- Замиокулькас хорошо растет в рыхлой, легкой, воздухопроницаемой почве. Можно сделать смесь самому: из дерновой и листовой почвы, торфа, песка, добавить мелкого керамзита. А можно приобрести готовую смесь для суккулентов.
- На дно горшка уложи дренажный слой высотой не менее 5 см.
- Чтобы не повредить корни, растение вместе с землей достань из старого горшка и аккуратно установи в новый. Верхние клубни примерно на один сантиметр должны остаться обнаженными.
- После пересадки растение пролей стимулятором корневой системы.
Теперь ты знаешь, как ухаживать за замиокулькасом, чтобы он рос роскошным.
Ранее мы рассказывали о том, когда нужно обрезать розу на зиму и как это правильно делать.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!