Будут меньше пропускать холод и беречь тепло: как перевести окна в зимний режим

Когда настают холода, мы утепляем наши дома, чтобы температура внутри была выше, а счета за коммуналку — меньше. Мы утепляем балконы, крыши и окна.
Но если у тебя установлены пластиковые окна, их можно перевести в зимний режим, что позволит меньше пропускать холодный воздух.
Мы расскажем, как перевести окна в зимний режим, и что для этого нужно.
У большинства пластиковых окон есть три режима:
Если неправильно перевести пластиковые окна в зимний режим, это может привести к их поломке. Поэтому все нужно делать внимательно. Если ты не уверен(-а) в своих силах, лучше попросить помощи у мастера.
Для этого дела нужно использовать шестигранник, звездочку или отвертку. Положение цапф без специальных отверстий (овальных) корректируется плоскогубцами.
После окончания зимнего сезона окна надо перевести назад в летний режим.
Пластиковые окна — оптимальный вариант для дома. Ранее мы рассказывали, как выбрать пластиковые окна в дом.
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