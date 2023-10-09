Будут меньше пропускать холод и беречь тепло: как перевести окна в зимний режим

Когда настают холода, мы утепляем наши дома, чтобы температура внутри была выше, а счета за коммуналку — меньше. Мы утепляем балконы, крыши и окна.

Но если у тебя установлены пластиковые окна, их можно перевести в зимний режим, что позволит меньше пропускать холодный воздух.

Мы расскажем, как перевести окна в зимний режим, и что для этого нужно.

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Какие есть режимы пластиковых окон

У большинства пластиковых окон есть три режима:

летний — при котором обеспечивается циркуляция воздуха в комнате, когда створка прижимается слабо;

зимний — створка прижимается достаточно плотно, из-за чего движение воздуха отсутствует, поэтому тепло сохраняется в комнате;

стандартный — этот режим предназначен для межсезонья, чаще всего монтажники оставляют конструкции именно в таком виде.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим

Если неправильно перевести пластиковые окна в зимний режим, это может привести к их поломке. Поэтому все нужно делать внимательно. Если ты не уверен(-а) в своих силах, лучше попросить помощи у мастера.

Для этого дела нужно использовать шестигранник, звездочку или отвертку. Положение цапф без специальных отверстий (овальных) корректируется плоскогубцами.

Перед настройкой эксцентриков надо очистить поверхность рамы от пыли, протереть тканью все металлические части фурнитуры. Нанести на подвижные части механизма фурнитуры специальную смазку или промышленный вазелин. Далее открыть и закрыть створку, чтобы масло равномерно распределилось.

На открытой створке надо найти все эксцентрики. Некоторые модели фурнитуры оборудованы утопленными цапфами, перед началом перевода их нужно потянуть на себя.

На цапфе найти отметку, которая указывает на силу прижима. Чем отметка ближе к уличной стороне, тем сильнее прилегание.

Инструментом — оконным ключом, звездочкой или плоскогубцами — повернуть эксцентрик (овальный) в горизонтальное положение, круглый с чертой или точкой в сторону улицы, круглый со смещенным центром — в помещение.

Эксцентрики прокрутить вокруг своей оси. Поворот при переключении с летнего режима на зимний — 180°, из стандартного в зимний или летний — 90°.

После окончания зимнего сезона окна надо перевести назад в летний режим.

Пластиковые окна — оптимальный вариант для дома. Ранее мы рассказывали, как выбрать пластиковые окна в дом.

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