Рапорт на увольнение из ВСУ: как выглядит образец и какие есть виды документа

Увольнение с военной службы во время войны предполагает наличие соответствующих оснований и соблюдения установленной процедуры, в частности написание военного рапорта. Рапорты на увольнение отличаются по форме, зависящей от жизненной ситуации конкретного военного. Поэтому это официальное обращение не может подаваться в любой произвольной форме.

Как выглядит рапорт на увольнение из ВСУ и как его написать, рассказываем в нашем материале.

Как написать рапорт на увольнение из ВСУ

Рапорт должен содержать обязательные реквизиты и быть правильно оформлен. Что обязательно должно быть в официальном документе:

наименование командира;

название документа — Рапорт;

просьба об увольнении со службы;

личные данные военнослужащего;

воинское звание, должность, номер воинской части;

основание увольнения;

упоминание соответствующей нормы закона;

краткое изложение обстоятельств;

позиция по военному резерву;

название ТЦК и СП для учета там после увольнения;

перечень прилагаемых к рапорту документов;

дата, личная подпись.

Содержание и перечень дополнительных документов, подтверждающих основания увольнения, будут зависеть от конкретной ситуации военного.

На сайте Министерства обороны можно найти подходящий образец в форматах PDF и DOCX.

На Армии+ есть информация об основаниях для увольнения с военной службы и перечень нужных документов.

Документ в письменном виде лично передается на подпись начальнику. В электронном виде подача документа производится через приложение Армия+.

Виды рапортов на увольнение из ВСУ

по состоянию здоровья;

после пребывания в плену при наличии документа, подтверждающего это;

по достижению предельного возраста;

содержание трех и более детей до 18 лет;

гибель или исчезновение без вести близкого родственника при участии в боевых действиях;

единоличный уход за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным ребенком;

уход за женой/мужем с инвалидностью;

уход за родственником первой или второй степени родства с инвалидностью при отсутствии других попечителей.

При подаче рапорта нужно обязательно также подавать документы, являющиеся подтверждением законного основания, иначе их отсутствие может стать причиной для отказа.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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