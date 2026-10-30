Рапорт на увольнение из ВСУ: как выглядит образец и какие есть виды документа

Увольнение с военной службы во время войны предполагает наличие соответствующих оснований и соблюдения установленной процедуры, в частности написание военного рапорта. Рапорты на увольнение отличаются по форме, зависящей от жизненной ситуации конкретного военного. Поэтому это официальное обращение не может подаваться в любой произвольной форме.
Как выглядит рапорт на увольнение из ВСУ и как его написать, рассказываем в нашем материале.
Как написать рапорт на увольнение из ВСУ
Рапорт должен содержать обязательные реквизиты и быть правильно оформлен. Что обязательно должно быть в официальном документе:
- наименование командира;
- название документа — Рапорт;
- просьба об увольнении со службы;
- личные данные военнослужащего;
- воинское звание, должность, номер воинской части;
- основание увольнения;
- упоминание соответствующей нормы закона;
- краткое изложение обстоятельств;
- позиция по военному резерву;
- название ТЦК и СП для учета там после увольнения;
- перечень прилагаемых к рапорту документов;
- дата, личная подпись.
Содержание и перечень дополнительных документов, подтверждающих основания увольнения, будут зависеть от конкретной ситуации военного.
На сайте Министерства обороны можно найти подходящий образец в форматах PDF и DOCX.
На Армии+ есть информация об основаниях для увольнения с военной службы и перечень нужных документов.
Документ в письменном виде лично передается на подпись начальнику. В электронном виде подача документа производится через приложение Армия+.
Виды рапортов на увольнение из ВСУ
- по состоянию здоровья;
- после пребывания в плену при наличии документа, подтверждающего это;
- по достижению предельного возраста;
- содержание трех и более детей до 18 лет;
- гибель или исчезновение без вести близкого родственника при участии в боевых действиях;
- единоличный уход за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным ребенком;
- уход за женой/мужем с инвалидностью;
- уход за родственником первой или второй степени родства с инвалидностью при отсутствии других попечителей.
При подаче рапорта нужно обязательно также подавать документы, являющиеся подтверждением законного основания, иначе их отсутствие может стать причиной для отказа.
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Фото: Генштаб ЗСУ
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