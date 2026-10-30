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Рапорт на увольнение из ВСУ: как выглядит образец и какие есть виды документа

Марина Слизовская, редактор сайта 30 октября 2026, 17:30 2 мин.
как подать рапорт на увольнение из ВСУ

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