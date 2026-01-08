Снова без света? Отключение в городах Украины 8 января — что известно

Во четверг, 8 января, в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены меры ограничения потребления. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений действуют для бытовых и промышленных потребителей.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения.

Энергетики просят придерживаться рекомендаций по экономному потреблению электроэнергии. Ведь это поможет им снизить необходимость применения вынужденных отключений.

Отключение света: что известно

Информацию, когда будут применены отключения в твоем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Адреса официальных сайтов облэнерго можно найти по ссылкам:

Энергетики советуют не включать все мощные электроприборы одновременно и выключать свет в пустых помещениях.

Всем потребителям следует снизить использование электроприборов, ведь это помогает уменьшить нагрузку на систему и облегчает работу энергетиков.

