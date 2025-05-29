Чем подкормить чеснок в июне: эффективные удобрения, увеличивающие урожай

Фото Unsplash Все растения нуждаются в качественной подкормке, чтобы активно росли и хорошо плодоносили. Часто ищут эффективные рецепты, чем подкормить чеснок в июне, ведь именно в этот период происходит активное формирование головок. Читай чем подкормить чеснок в июне, какие удобрения следует использовать и как это делать. Чем подкормить чеснок в июне В первую очередь нужно использовать калийно-фосфорную подкормку. Азот в июне растению не нужен, ведь избыток этого вещества вызовет наращивание ботвы, а не головки.Если используешь суперфосфат, нужно взять 20-30 г на 10 л воды. А если подпитываешь сульфатом калия, то нужно 1 стакан на 10 л воды. Проводить удобрения следует раз в 10-14 дней. Можно использовать натуральный стимулятор роста — золу. Калий, кальций и микроэлементы золы укрепляют растение и снижают риск грибковых заболеваний. Для такой подкормки нужно взять 1 стакан золы на 10 л горячей воды, настоять 2-3 часа, процедить, полить под корень. Или можно рассыпать сухую золу вокруг грядки. Читать по теме Желтеет чеснок: почему это происходит и чем его подкормить — советы для огорода Чеснок на грядке начинает желтеть? Читай в нашем материале, почему это происходит и чем его подкормить. Другое удобрение — дрожжи и сухари. Для приготовления такой натуральной подкормки нужно взять: 10 литров воды: 500 г сухарей; по 100 г сухих дрожжей и сахара. Смесь следует тщательно перемешать и оставить в теплом месте на 24 часа. Важно периодически помешивать, чтобы активизировать процесс брожения. После настаивания жидкость следует разбавить водой в соотношении 1:10 перед поливом. Это помогает укрепить ослабленный стебель и способствует формированию значительно больших головок чеснока — кое-где вдвое больше обычного. Еще одно вещество — монофосфат калия, подойдет для листовой подкормки. Надо 10 г на 10 л воды — опрыскивание проводить по листьям в вечернее время. Также можно использовать магний для усиления фотосинтеза. Если листья чеснока пожелтели, то нужно подкормить растение магниевой селитрой. Следует взять 10 г вещества на 10 л воды. Это улучшит состояние ботвы и стимулирует здоровое развитие головки. Некоторые люди сажают чеснок не весной, а осенью. Ранее мы рассказывали, когда сажать чеснок на зиму. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter