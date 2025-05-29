Чем подкормить чеснок в июне: эффективные удобрения, увеличивающие урожай

Все растения нуждаются в качественной подкормке, чтобы активно росли и хорошо плодоносили. Часто ищут эффективные рецепты, чем подкормить чеснок в июне, ведь именно в этот период происходит активное формирование головок.

Читай чем подкормить чеснок в июне, какие удобрения следует использовать и как это делать.

Чем подкормить чеснок в июне

В первую очередь нужно использовать калийно-фосфорную подкормку. Азот в июне растению не нужен, ведь избыток этого вещества вызовет наращивание ботвы, а не головки.

Если используешь суперфосфат, нужно взять 20-30 г на 10 л воды. А если подпитываешь сульфатом калия, то нужно 1 стакан на 10 л воды. Проводить удобрения следует раз в 10-14 дней.

Можно использовать натуральный стимулятор роста — золу. Калий, кальций и микроэлементы золы укрепляют растение и снижают риск грибковых заболеваний.

Для такой подкормки нужно взять 1 стакан золы на 10 л горячей воды, настоять 2-3 часа, процедить, полить под корень. Или можно рассыпать сухую золу вокруг грядки.

Другое удобрение — дрожжи и сухари. Для приготовления такой натуральной подкормки нужно взять:

10 литров воды:

500 г сухарей;

по 100 г сухих дрожжей и сахара.

Смесь следует тщательно перемешать и оставить в теплом месте на 24 часа. Важно периодически помешивать, чтобы активизировать процесс брожения. После настаивания жидкость следует разбавить водой в соотношении 1:10 перед поливом.

Это помогает укрепить ослабленный стебель и способствует формированию значительно больших головок чеснока — кое-где вдвое больше обычного.

Еще одно вещество — монофосфат калия, подойдет для листовой подкормки. Надо 10 г на 10 л воды — опрыскивание проводить по листьям в вечернее время.

Также можно использовать магний для усиления фотосинтеза. Если листья чеснока пожелтели, то нужно подкормить растение магниевой селитрой. Следует взять 10 г вещества на 10 л воды. Это улучшит состояние ботвы и стимулирует здоровое развитие головки.

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