Нужно ли укрывать клубнику на зиму: какие нюансы следует знать

Летом клубника радует нас сочными плодами, а зимой мы должны порадовать ее внимательным уходом. Чтобы это многолетнее растение хорошо перенесло холодный сезон, необходимо приложить некоторые усилия. В нашем материале мы расскажем, нужно ли укрывать клубнику на зиму и о каких нюансах следует знать.

Нужно ли укрывать клубнику зимой

Клубнику нужно укрывать зимой, так как низкие температуры в целом и температурные перепады в частности могут повредить растение. Если на улице ночью становится холоднее -1°C, а снега нет, или снежный покров незначительный, то такой холод может в конечном счете привести к повреждению корней, а также к потере цветочных почек клубники.

Однако не спеши укрывать клубнику на зиму раньше времени, поскольку культура должна немного закалиться перед наступлением заморозков. Накрывают растение по большей части в ноябре, однако нужно учитывать погоду. В одних регионах придется сделать это в начале месяца, в других, более южных — на несколько недель позже.

Если было уже несколько ночей подряд с температурой около -1°C, значит, пора накрывать кусты клубники. При этом листья должны быть уже не насыщено зеленого цвета, как летом, а тусклыми, с оттенком красного — это признак перехода клубники в состояние покоя и готовности к зимовке.

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Чем лучше укрывать клубнику на зиму

Клубнику не рекомендуется накрывать (мульчировать) листьями. Из-за листьев вокруг растения может накапливаться излишняя влага, а также они могут слипнуться и способствовать образованию льда под кустами.

Также не стоит использовать скошенную траву, потому что мульчирование из такого материала может задушить ягодную культуру.

Лучшим органическим материалом является чистая солома без примеси сорняков и семян. Для накрывания клубники пригодна пшеничная, овсяная или соевая солома или, как вариант, измельченные стебли кукурузы.

Мульча должна защитить почву от перемерзания и размывания осадками. Поэтому желательно поверхность земли укрыть слоем соломы от 7 до 12 см. Если территория ветреная, нужно накрыть солому сеткой, а саму сетку зафиксировать кирпичами.

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Источник: YardandGarden

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