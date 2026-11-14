Стиль жизни Садоводство и огород

Нужно ли укрывать клубнику на зиму: какие нюансы следует знать

Марина Слизовская, редактор сайта 14 ноября 2026, 10:30 2 мин.
нужно ли укрывать клубнику на зиму
Фото Pexels

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