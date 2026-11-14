Стиль жизни Шоу-биз

МастерШеф. Профессионалы 5: кто покинул проект в 13 выпуске после необычной битвы черных

Марина Слизовская, редактор сайта 14 ноября 2026, 23:45 3 мин.
Кто покинул МастерШеф Профессионалы 5 в 13 выпуске
Фото СТБ

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