МастерШеф. Профессионалы 5: кто покинул проект в 13 выпуске после необычной битвы черных

Телеканал СТБ показал 13 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5, в котором повара должны были создать свои блюда в условиях блекаута, а также приготовить десерты, не имея при этом обычного сахара под рукой.

Рассказываем, кто лучше всех на этой неделе справился с конкурсами на проекте и кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 13 выпуске.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 13 выпуск

На кулинарном проекте осталось 10 профессионалов, продолжающих бороться за победу в финале. В новом выпуске во время командного испытания участники должны были придумать меню для ресторана с колд-баром, то есть все должно быть без термической обработки. Приготовленные без использования электроэнергии блюда должны быть объединены общей концепцией.

Как отметила ведущая Ольга Мартыновская, сейчас многие украинские рестораны вынуждены адаптироваться к отсутствию электричества и отопления.

Этот конкурс прошел в формате женщины против мужчин. Красная команда состояла из Анастасии, Лоаны, Кристины, Ирины и Екатерины. В синей были Артур, Андрей, Жора, Максим и Глеб.

По результатам оценки победили мужчины – синяя команда. Андрей получил шеф-нож. Тем временем Настя и Екатерина надели черные фартуки.

Второй конкурс оказался также непростым, поскольку повара должны были приготовить десерты без использования обычного сахара или сладких продуктов, к которым все привыкли.

Вместо этого участники могли использовать гематоген, повидло, дюшес, чурчхелу и т.д. Однако распределение этих нетипичных ингредиентов было затруднено тем, что нужно было определить также очередность выбора. В конце концов повара в конце очереди получали наборы, от которых отказались другие.

Лучше всего справились с задачами Артур и Макс, а хуже всего – Ирина и Кристина.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 13 выпуске

В битве черных в конце выпуска участницы Ирина, Кристина, Анастасия и Екатерина получили достаточно неожиданное испытание. Им нужно было приготовить блюда, которые снаружи будут выглядеть как настоящие камни.

Три девушки, Анастасия, Екатерина и Кристина, решили сделать конфеты, а Ирина приготовила лососевый риет. По завершению соревнования меньше всего напоминало настоящие камни блюдо, которое приготовила Кристина. Также судьи не оценили вкус ее конфет.

Таким образом в 13 выпуске МастерШеф. Профессионалы-5 покинула 29-летняя бренд-шеф Кристина Брзак.

Ранее мы подробно рассказывали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5.

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