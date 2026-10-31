Шокирующая битва черных: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 11 выпуске

На телеканале СТБ вышел 11 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5, в котором произошло сражение черных, шокировавшее профессионалов с опытом. Рассказываем, чем был интересен новый эпизод кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 на этой неделе.

Как прошел 11 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5

На новой неделе участники готовили в парах общее блюдо, которое должно было состоять из жидкой части и плавающего в жидкости поплавка. Пара должна была согласовать концепцию, а дальше – разделить задачи между составляющими блюда.

Части блюда должны были взаимодействовать на уровне вкусов, текстур и визуала. Каждого повара из пары судьи оценивали отдельно: если жидкость неудачна – черный фатух получит тот, кто готовил именно ее, и наоборот.

На втором конкурсе на кухне был настоящий Хелловин. Каждый повар готовил индивидуальное блюдо, посвященное одному из персонажей украинского фольклора.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 11 выпуске

Сражение черных оказалось одним из самых сложных за сезон. Участники получили коробки-загадки с ингредиентами для классических блюд. Сначала задача звучала просто и понятно, однако одно условие изменило все и шокировало даже опытных поваров.

По результатам битвы черных МастерШеф. Профессионалы 5 в 11 выпуске покинул повар Дмитрий Светличный.

Смотри МастерШеф каждую субботу в 19:00 на СТБ.

Ранее мы подробно рассказывали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5.

Фото: СТБ

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