1 ноября — День памяти умерших: об истории и традициях праздника

1 ноября в Украине отмечают День памяти умерших. По традиции, в этот день посещают родных, отошедших в мир иной. Священники читают панихиды, а родные зажигают свечи и оставляют букеты цветов на могилах. Этот древний обряд имеет сакральное значение и глубокие корни. О традициях Дня памяти умерших — в материале.

История и традиции поминального дня 1 ноября

С давних времен люди чтили память родных, отошедших в вечность. Считалось, что их души чувствуют нашу заботу и требуют внимания.

В традициях римско-католической церкви древний обряд поминовения проводят 1 ноября, в День всех святых.

Хотя на самом деле у праздника — языческие корни. Известно, что ритуалы поминовения умерших существовали еще у древних кельтов. Именно 1 ноября они отмечали праздник Нового года, канун которого назывался Самайн. В этот вечер члены рода собирались за столом, оставляя свободные места для предков. Это был так называемый “Молчаливый ужин”.

Затем там же, на территории Великобритании, в 8 веке в христианских общинах Англии и Ирландии вместо Самайна ввели праздник Всех Святых. Позже эту традицию наследовал и Рим, а Папа Григорий 4 предоставил празднику официальный статус.

В этот день принято посещать кладбище, оставлять на могилах свечи и молиться за упокой душ родных. Также верующие должны посетить церковную службу.

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День памяти умерших 1 ноября

День памяти умерших 1 ноября отмечают верующие греко-католической церкви, приходов которой особенно много на Западе нашей страны.

История этого праздника тесно переплетается с традициями празднования Дня всех святых. Сначала его отмечали в память о первых мучениках за веру. В этот день служили поминальные службы и проводили ритуальные трапезы, на которых совершалось таинство Евхаристии.

Однако для украинцев день 1 ноября — это еще и день памяти митрополита Андрея Шептицкого, который как никто другой способствовал укреплению национального духа. Он ввел в церковное богослужение украинский язык, провел реформу церковного образования и всячески способствовал развитию культуры на Западной Украине.

Традиции Дня памяти умерших

Главной традицией этого дня является посещение кладбища. Родные приходят на могилы, чтобы убрать их, украсить цветами, зажечь лампадки или свечи.

Считается, что души видят их свет и понимают, что их помнят. Зажженные свечи также являются символом вечной жизни.

В церквях молятся, чтобы Господь простил умершим их грехи и даровал покой в ​​Царстве Небесном. Отдельно вспоминают тех, кто погиб во время войны, стал жертвой репрессий или других трагедий.

Что нельзя делать в День памяти умерших и в День всех святых

развлекаться и громко веселиться;

нехорошо вспоминать усопших;

оставлять открытыми окна и двери.

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