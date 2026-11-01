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1 ноября — День памяти умерших: об истории и традициях праздника

Ольга Петухова, редактор сайта 01 ноября 2026, 08:00 3 мин.
День памяти умерших 2026
Фото Unsplash

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